Na najradosniji praznik Božić loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović treću godinu uzastopno trčaće do Bijeljine u Republici Srpskoj. Ovoga puta 34 kilometra, koliko deli Loznicu od Bijeljine u Semberiji, prevaliće zajedno sa sugrađaninom Nikolom Stojnićem, sa kojim je već to učinio dva puta, a kao i lane tu je i i Brano Milošević iz Republike Srpske.

- Krećemo na Božić, u 11 časova, od Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru do hrama Svetog Đorđa u Bijeljini. Namera nam je da kada završimo trčanje ostanemo tamo neko vreme i družimo se sa našom braćom sa one strane reke Drine. Stari ljudi kažu da ćeš ono što budeš radio na Božić raditi tokom cele godine zato želimo da trčimo i bavimo se sportom cele godine - kaže Kikanović koji trenira i ovih zimskih dana, a prošle godine je istu deonicu istrčao za tri i po sata.

Foto: Privatna arhiva

Kikanović je poznat po svojim trkačkim podvizima u kojima prevaljuje neverovatne razdaljine.

Pretprošle godine je na ostrvu Krfu za pet dana pretrčao oko 150 kilometara u pet etapa na

humanitarnom maratonu "U čast predaka, za budućnost potomaka" kako bi pomogao prikupljanje novca za izgradnju dečijeg i omladinskog kampa na tom grčkom ostrvu.

Foto: Privatna arhiva

Ove je posle 26 dana istrčao 918 kilometara od rodne Loznice do Hilandara. Na put je krenuo na Ilindan, na cilju bio na drugi veliki praznik, Uspenje Preveste Bogorodice, a trčao je radi prikupljanja sredstava za besplatan boravak dece u letnjim kampovima u Hilandarskom selu u Sirejinskoj banji.

Podsetimo, do sada je kroz humanitarne maratone, uglavnom za lečenje dece, Kikanović istrčao više od 7.000 kilometara i prikupio oko 180.000 evra.