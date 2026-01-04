Slušaj vest

Čitateljka Kurira upravo je zabeležila nepreglednu kolonu vozila na graničnom prelazu iz Srbije u Hrvatsku.

Kako se vidi na snimku koji objavljujemo, kilometarske gužve formirale su se na prelazu Bajakovo, a istim su doprineli vremenski uslovi.

Neplegledna kolona na graničnom prelazu iz Srbje ka Hrvatskoj Izvor: Kurir

1/6 Vidi galeriju Kilometarska kolona vozila na graničnom prelazu iz Srbije u Hrvatsku Foto: Kurir

Podsetimo, ranije danas MUP Srbije uputio je apel svim učesnicima u saobraćaju da tokom narednih dana budu oprezni u vožnji zbog snega, i da bez preke potrebe ne kreću na put.

- U naredna četiri dana očekuju se kiša, vlažan sneg i ledena kiša, zbog čega kolovozi mogu biti klizavi i nepredvidivi, naročito u centralnim delovima zemlje. Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko putovanje ne mogu da odlože, da se uvere da je vozilo tehnički ispravno i opremljeno zimskom opremom, uključujući lance za sneg - piše u apelu MUP-a na Instagramu, i dodaju: