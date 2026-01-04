Slušaj vest

Čitateljka Kurira upravo je zabeležila nepreglednu kolonu vozila na graničnom prelazu iz Srbije u Hrvatsku.

Kako se vidi na snimku koji objavljujemo, kilometarske gužve formirale su se na prelazu Bajakovo, a istim su doprineli vremenski uslovi.

Neplegledna kolona na graničnom prelazu iz Srbje ka Hrvatskoj Izvor: Kurir
Kilometarska kolona vozila na graničnom prelazu iz Srbije u Hrvatsku Foto: Kurir

Podsetimo, ranije danas MUP Srbije uputio je apel svim učesnicima u saobraćaju da tokom narednih dana budu oprezni u vožnji zbog snega, i da bez preke potrebe ne kreću na put.

- U naredna četiri dana očekuju se kiša, vlažan sneg i ledena kiša, zbog čega kolovozi mogu biti klizavi i nepredvidivi, naročito u centralnim delovima zemlje. Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko putovanje ne mogu da odlože, da se uvere da je vozilo tehnički ispravno i opremljeno zimskom opremom, uključujući lance za sneg - piše u apelu MUP-a na Instagramu, i dodaju:

- U prazničnim danima, kada je na putevima veći broj vozila, moguća su usporena kretanja i povremene gužve. U takvim uslovima, važno je smanjiti brzinu, povećati odstojanje i vožnju prilagoditi stanju puta. Vozite smireno i bez žurbe. Cilj puta nije brzina, već siguran dolazak.

Ne propustiteDruštvoVozači, pažnja! Kazne do 10.000 dinara zbog snega na autu: Pre sedanja za volan proverite ove 4 stvari
LOZNICA - Neko čisti kola, neko nosi badnjak
DruštvoZABELELA SE I LOZNICA: Saobraćaj se odvija usporeno, upućen važan apel vozačima (FOTO)
Loznica 1.jpg
DruštvoSNEG PRAVI PROBLEME U VOJVODINI: Palo drvo kod Letenke, gužve na Fruškoj gori, autobus sleteo u kanal kod Rume (FOTO)
Sneg ruma autobus
DruštvoPRETI VEOMA OPASNA POJAVA, STIZAĆE SMS OBAVEŠTENJA! Posle policije, zbog snega se hitno oglasio i RHMZ - U ovim delovima Srbije biće NAJGORE (FOTO)
upozorenje.jpg