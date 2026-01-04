SNIMCI I SLIKE KOJI POKAZUJU SVU SNAGU NEVREMENA KOJE JE OKOVALO SRBIJU Evo kakva je trenutna situacija! Snežni oblaci se nagomilali nad ovim delovima zemlje
Srbija se do Božića nalazi na udaru snažnog hladnog fronta, koji donosi rizik od obilnih padavina snega ali i ledene kiše. Gotovo da ne postoji deo zemlje koji nije prekriven snegom.
Putevi i autoputevi su za sada prohodni, ali sneg se ne predaje i ne posustaje pa se vozačima savetuje oprez, dok se građanima savetuje da bez preke potrebe ne napuštaju domove.
Beograd okovan snegom
Posebno teška situacija zabeležena je u Lipovici, pre Meljaka, gde je kolovoz izuzetno klizav.
Zavejan autoput Miloš Veliki, od naplatne rampe u Obrenovcu ka Beogradu
Velike kolone u oba pravca na Zlatiboru
Na pravcima oko Užica, Bajine Bašte i Ivanjice ima oko 5 cm raskvašenog snega. Na zlatiborskoj magistrali ka Užicu formirala se podugačka kolona jer se vozila kreću sporo.
Trenutno je na terenu angažovano 14 kamiona, vrši se preventivno posipanje i čišćenje. Na snazi je zabrana saobraćaja za šlepere na teritoriji Užica, Čajetine i Bajine Bašte, kažu u nadležnom preduzeću Putevi Užice.
Zavejana i Begaljica
Selo Ogar, Donji Srem
Snežni nanosi i u Loznici
Priboj
Sneg i u Šapcu
Zavejan Iriški venac
Valjevo
Bački Petrovac
Vrdnik-Ruma pod snegom
Automobil nakon prevrtanja završio na krovu kod Užica
MUP UPUTIO APEL VOZAČIMA
U naredna četiri dana očekuju se kiša, vlažan sneg i ledena kiša, zbog čega kolovozi mogu biti klizavi i nepredvidivi, naročito u centralnim delovima zemlje.
- Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko putovanje ne mogu da odlože, da se uvere da je vozilo tehnički ispravno i opremljeno zimskom opremom, uključujući lance za sneg.
- U prazničnim danima, kada je na putevima veći broj vozila, moguća su usporena kretanja i povremene gužve. U takvim uslovima, važno je smanjiti brzinu, povećati odstojanje i vožnju prilagoditi stanju puta. Vozite smireno i bez žurbe. Cilj puta nije brzina, već siguran dolazak.
Građanima Srbije od MUP-a su počele da stižu SMS poruke u kojima se upozoravaju na ledenu kišu.
RHMZ NAJAVIO OBILNE PADAVINE
Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje (od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini) i to povremeno sa vlažnim snegom, pa se danas očekuje formiranje odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 cm, lokalno i do 30 cm.
Najhladnije je trenutno na Crnom vrhu gde je minus 2 stepena a najtoplije u Dimitrovrgradu, gde je 10 stepeni, i Vranju gde je 9 stepeni.