Sneg koji od subote pada na području Srbije juče je paralisao zemlju! Sudeći po najavama nadležnih službi, kolaps sledi i u naredna tri dana, kada se očekuje sudar kiše, vlažnog snega i ledene kiše, stoga nadležni apeluju na građane da bez preke potrebe ne kreću na put!

Snežne padavine u Beogradu prouzrokovale su poremećaje u gradskom prevozu, što je dovelo do saobraćajnog kolapsa u skoro celom gradu, a mnogi autobusi ostali su zaglavljeni. Građani pojedinih delova prestonice bili su prinuđeni da na svoje odredište po snegu idu pešice jer autobusi nisu saobraćali iz bezbednosnih razloga.

Na auto-putu E75 došlo je do manjeg lančanog sudara kamiona i dva automobila. Auto-put Miloš Veliki bio je zavejan. Uslovi za vožnju tokom jučerašnjeg dana bili su izuzetno opasni, te je bilo vozila koja su proklizala i završila u jarku pokraj puta. S puta je sleteo i autobus iz pravca Rume ka Sremskoj Mitrovici. U Kladovu je padalo i drveće. U Šapcu je vozilo koje čisti sneg udarilo u putničko vozilo... Nizale su se objave i fotografije zavejanih puteva tokom jučerašnjeg dana.

S puta je sleteo i autobus iz pravca Rume ka Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir

Upozorenja nadležnih službi

Nizala su se upozorenja nadležnih.

- Usled ledene kiše koja se na području Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja, istočne, zapadne Srbije i dela jugozapadne Srbije očekuje od danas do 7. 1. RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima. Na ugroženom području očekuju se veoma opasni uslovi za vožnju. Pripremite se i za moguće prekide u snabdevanju električnom energijom - navodi RHMZ.

Foto: Petar Aleksić

Izdata su i upozorenja na opasnosti u saobraćaju, prekide u snabdevanju i moguće štete na elektroenergetskoj mreži.

- Početkom sedmice (od 5. do 7. januara) u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalje povećanje visine snežnog pokrivača očekuje na severu i zapadu zemlje, i to naročito u utorak uveče i sredu - ističe se.

RHMZ podseća da su mogući problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), kao i da su moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima.

Crveni meteoalarm

- Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima.

Takođe RHMZ je uključio i meteoalarm u Srbiji naredna tri dana, a kao što se vidi, više od pola zemlje nalazi se u crvenom, što znači da su vremenski uslovi opasni.

MUP Srbije uputio je apel svim učesnicima u saobraćaju.

- Očekuju se kiša, vlažan sneg i ledena kiša, zbog čega kolovozi mogu biti klizavi i nepredvidivi, naročito u centralnim delovima zemlje. Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko putovanje ne mogu da odlože, da se uvere da je vozilo tehnički ispravno i opremljeno zimskom opremom, uključujući lance za sneg - ističe MUP.

Saveti za bezbednu vožnju po snegu - koristite zimske gume i lance za sneg

- vozite polako i držite adekvatno odstojanje

- izbegavajte naglo kočenje

- ne koristite tempomat u zimskim uslovima

- proveravajte vremensku prognozu i planirajte put

- u automobilu uvek nosite prvu pomoć, lopatu za sneg i ćebe

Foto: Marko Karović

Građanima Srbije juče su stizale SMS poruke upozorenja od MUP.

- Izdato je upozorenje na ledenu kišu od 5. do 7. januara. Budite oprezni i pratite instrukcije nadležnih organa - navodi se u poruci. Na sajtu gde se nalaze upozorenja građanima se preporučuje da ostanu kod kuće zbog ledene kiše:

- Očekuju se veoma opasni uslovi za vožnju. Mogući su prekidi u snabdevanju električnom energijom.

Autobus proklizao i udario u kiosk u Borči

Zbog loših vremenskih uslova došlo je do karambola u Borči. Autobus je proklizao, a zatim udario u obližnji kiosk. Na sreću, nije bilo povređenih. Nemili događaj snimili su prolaznici u ovoj beogradskoj opštini, a isti je objavila Instagram stranica 192.