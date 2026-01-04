Slušaj vest

Kako najavljuje Marko Čubrilo, narednih dana pretežno oblačno uz često vrlo obilne padavine u naletima. Nad većim delom Hrvatske, središnjom, zapadnom i severnom BiH, Vojvodinom, posebno na zapadu, kao i nad severozapadom Srbije, obilan sneg. Južnije toplije uz mešovite padavine, a u četvrtak svugde hladnije uz sneg, glasi najava Čubrila.

Oko 09.01. na kratko vrlo jaki jutarnji mrazevi, zatim još jedno prolazno pogoršanje dok je prema sredini meseca izgledno otopljenje, najavio je Čubrilo.

Od danas počinje period česte pojave padavina koje povremeno mogu biti vrlo obilne. Sudar vlažnog i toplijeg vazduha iz Mediterana sa hladnijim iz Rusije doneće vrlo oštru granicu tipa padavina, tako da nad većim delom Hrvatske, zapadne, središnje i severne BiH, Vojvodine, severne Šumadije, severozapadu Srbije, kao i na severu Crne Gore, treba očekivati povremeno vrlo jak sneg i nad ovim predelima bi se do petka formirao veći snežni pokrivač čija bi visina iznosila od 15 cm do 35 cm, a planinama i preko 45 cm.

Kako je upozorio, na istoku Srbije, Vojvodine i Šumadije sneg će sutra povremeno prelaziti u ledenu kišu ili ledena zrnca, pa putovanja mogu biti opasna.

"Južnije od ove granice znatno više kiše, a sneg samo na visokim planinama, dok se pojava snega u nizijama uglavnom očekuje u sredu posle podne i četvrtak kada hladnija vazdušna masa probije do ovih predela. Tamo se očekuju znatno niže akumulacije snega u nizijama od 2 cm do 5 cm, a na planinama od 10 cm do 15 cm", najavio je Čubrilo.

Kada oko 09.01. padavine prestanu i nastupi razvedravanje, na kratko će biti vrlo jakih noćnih mrazeva, najčešće od -15 do -8 stepeni, a na snegom pokrivenim planinskim kotlinama i oko -25 stepeni Celzijusa, ističe.

"Posle 13.01. je izgledno otopljenje uz dominaciju Atlantika i postepeno otapanje snega u predelima ispod 900 mnv. Novo zahlađenje kao mogućnost, AIFS model vidi oko 20.01", naveo je.

Narednih dana nad većim delom regiona vrlo obilan sneg, ledena kiša, formiranje većeg snežnog pokrivača, tako da bez velike potrebe ne treba kretati na put, upozorio je Čubrilo.

Šta nas čeka do kraja dana i tokom noći?

Kako je istakao RHMZ u najnovijoj najavi, do kraja dana oblačno sa snegom, a samo na jugu i istoku Srbije sa kišom, na Pešteru u večernjim satima i ledenom kišom.

Tokom noći očekuje se širenje zone sa kišom prema severu pa se u centralnom pojasu zemlje očekuje kiša koja će se lediti na tlu.

Sledeće nedelje česte padavine

Oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju zbog vlažnog snega, poledice i lokalne pojave ledene kiše.

Kako najavljuje RHMZ, sutra oblačno i u većem delu zemlje hladno. Na severu i zapadu, ledeni dan sa najvišom dnevnom temperaturom ispod 0 °C i uglavnom snežne padavine uz dalje manje povećanje visine snežnog pokrivača. U ostalom delu zemlje padaće sneg i kiša koja će se lediti pri tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku – Timočkoj i Negotinskoj Krajini), dok će na jugu i jugoistoku Srbije biti toplije vreme sa kišom. Vetar slab i umeren, na severu severoistočni, a u ostalom delu zemlje južni i jugoistočni koji će u planinskim predelima istočne Srbije biti povremeno i jak. Jutarnja temperatura od -3 do 4 °C, a najviša dnevna u većini krajeva od -1 do 3 °C, na krajnjem jugu i jugoistoku toplije od 7 do 12 °C, najavio je RHMZ.

Do četvrtka (05.–08.01.) oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu Srbije gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći 0 °C i u ovim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, u ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se lediti na tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku – Timočkoj i Negotinskoj Krajini), dok će na jugu i jugoistoku i dalje biti toplije sa kišom.

Od četvrtka (08.01.) će se hladna vazdušna masa proširiti na celu zemlju pa se očekuje slab i umeren, u petak lokalno i jak, jutarnji mraz i uglavnom suvo vreme, a nove prolazne padavine samo u subotu i nedelju, najavio je RHMZ.

Nižu se upozorenja

Srbiju danas i narednih dana, ali i za Božić očekuju veoma nepovoljne vremenske prilike.

Usled toga oglasio se i RHMZ i već danas uključio narandžasti meteoalam, a od sutra delovi Srbije biće i u crvenom.

U većem delu Srbije na snazi će biti žuti i narandžasti meteoalarm, a za jugozapadni, zapadni, centralni, severoistočni i istočni deo Srbije i Beograd biće upaljen crveni meteoalarm.

Povodom opasnosti od ledene kiše ponovo se hitno oglasio RHMZ.

Hitno meteorološko upozorenje

- Usled ledene kiše koja se na području Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlјa, istočne, zapadne i dela jugozapadne Srbije očekuje od 05.01. do 07.01.2026. godine, RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima. Na ugroženom području očekuju se veoma opasni uslovi za vožnju. Pripremite se i za moguće prekide u snabdevanju električnom energijom.

Oglasio se i MUP Srbije

MUP Srbije uputio je apel svim učesnicima u saobraćaju da tokom narednih dana budu oprezniu vožnji zbog snega, i da bez preke potrebe ne kreću na put.

- U naredna četiri dana očekuju se kiša, vlažan sneg i ledena kiša, zbog čega kolovozi mogu biti klizavi i nepredvidivi, naročito u centralnim delovima zemlje. Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko putovanje ne mogu da odlože, da se uvere da je vozilo tehnički ispravno i opremljeno zimskom opremom, uključujući lance za sneg – piše u apelu MUP-a na Instagramu, i dodaju:

- U prazničnim danima, kada je na putevima veći broj vozila, moguća su usporena kretanja i povremene gužve. U takvim uslovima, važno je smanjiti brzinu, povećati odstojanje i vožnju prilagoditi stanju puta. Vozite smireno i bez žurbe. Cilj puta nije brzina, već siguran dolazak.

- Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlјe (od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlјa i Homolјa, dalјe ka istoku – Timočkoj i Negotinskoj Krajini) i to povremeno sa vlažnim snegom, pa se danas očekuje formiranje odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30 centimetara. Takođe, u istoj oblasti danas (04.01.2026. godine) u večernjim i noćnim satima, kao i početkom sledeće sedmice (od 05.01. do 07.01.2026. godine) očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalјe povećanje snežnog pokrivača očekuje samo na severu i zapadu zemlјe – navodi se u upozorenju RHMZ.

U međuvremenu, građanima stižu i SMS poruke upozorenja na ledenu kišu.

„Izdato je upozorenje na ledenu lišu od 05.01 do 07.01 2026. god. Budite oprezni i pratite instrukcije nadležnih organa“, stoji u saoštenju.