Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izašlo je u susret molbi Crvenog krsta Srbije i pomoglo nabavku teretnih motornih vozila za ispostave Crvenog krsta u Majdanpeku i Medveđi kako bi unapredilo sprovođenje humanitarnih aktivnosti u ovim opštinama i olakšalo isporuku neophodne pomoći socijalno najugroženijim pojedincima i porodicama, posebno u udaljenim i slabije dostupnim seoskim sredinama.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Za potrebe Crvenog krsta u Majdanpeku, Ministarstvo je iz raspoloživih sredstava namenjenih aktivnostima Crvenog krsta u potpunosti finansiralo nabavku vozila u iznosu od 2.750.910 dinara, dok je za Crveni krst u Medveđi učestvovalo u finansiranju nabavke vozila sa 2.517.663 dinara. Na taj način značajno su ojačani kapaciteti ovih podružnica da budu prisutne na terenu, tamo gde je pomoć najpotrebnija - uz svakog starog, bolesnog, samohranog roditelja i socijalno ugroženu porodicu.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ovim konkretnim potezima Ministarstvo još jednom potvrđuje da podrška Crvenom krstu Srbije nije jednokratna, već kontinuirana, sistemska i odgovorna. Samo u 2025. godini, Ministarstvo je obezbedilo više od pola milijarde dinara za podršku humanitarnim aktivnostima Crvenog krsta, uključujući pomoć deci, socijalno ugroženim pojedincima i rad narodnih kuhinja, pokazujući kontinuitet i obim državne brige o najugroženijima.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministarstvo će i ubuduće nastaviti da snažno podržava rad Crvenog krsta Srbije, jer solidarnost nije prazna reč, već delo, a odgovornost prema najugroženijima merilo je snage i zrelosti jedne države.

Ovu vest na Instagram nalogu podelila je i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.