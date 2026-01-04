Slušaj vest

Vozače očekuju teži uslovi vožnje zbog snega koji je pao na teritoriji cele zemlje, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

U saopštenju se navodi da je upotreba zimskih guma i kompletne zimske opreme obavezna te da je zbog poledice vožnja napornija.

Svima koji putuju se savetuje da koristite glavne putne pravce, jer oni spadaju u prvi prioritet zimskog održavanja.

Zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza traju od pola sata do sat, a na teretnim terminalima nema gužvi.

Kurir.rs/Beta

