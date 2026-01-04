Društvo
PUTEVI KLIZAVI ZBOG SNEGA! AMSS upozorio vozače da ne kreću na put bez zimskih guma: Objavljeno i trenutno stanje na prelazima
Vozače očekuju teži uslovi vožnje zbog snega koji je pao na teritoriji cele zemlje, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
U saopštenju se navodi da je upotreba zimskih guma i kompletne zimske opreme obavezna te da je zbog poledice vožnja napornija.
Svima koji putuju se savetuje da koristite glavne putne pravce, jer oni spadaju u prvi prioritet zimskog održavanja.
Zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza traju od pola sata do sat, a na teretnim terminalima nema gužvi.
Kurir.rs/Beta
