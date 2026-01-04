Slušaj vest

Četiri državljanke Srbije koje su zalutale na području mesta Rosijevići, nadomak Goražda, pronađene su i u toku je njihovo izvlačenje na sigurno.

Na terenu se nalaze pripadnici Kantonalne uprave Civilne zaštite BPK Goražde i gorski spasioci, koji su odmah po dojavi započeli akciju spašavanja. Zbog nepristupačnog terena i šumskih puteva, spasioci su poslednja dva kilometra do devojaka morali preći pešice.

"Kolega i ja smo pešačili oko dva kilometra jer se automobilom ne može prići. Reč je o šumskim putevima. Prema informacijama kojima raspolažemo, devojke su iz Sarajeva krenule preko Hranjena, a verovatno ih je navigacija odvela pogrešnim putem, nakon čega su ostale zaglavljene na lokalitetu Rosijevići, na uskom šumskom putu", izjavio je Kerim Borčak, član tima Kantonalne uprave Civilne zaštite Goražde.

Kretanje spasilaca dodatno su otežavale padavine i oborena stabla koja su onemogućila prolazak vozilima, zbog čega će se devojke izvlačiti šumskim putem. Spasioci su se do njih probijali oko 47 minuta kroz šumu.

Iz Civilne zaštite navode da su devojke pronađene u stabilnom stanju te da se očekuje njihov siguran izlazak s nepristupačnog terena u najkraćem roku. Devojke će biti prebačene do operativnog centra, dok će automobil biti naknadno izvučen.