Nikola Perišić (22) sedeo je na panju okružen porodicom i prijateljima u selu kod Priboja ne sluteći da baš u tim sekundama gleda smrti u oči. Zalutali metak sa obližnje proslave jurio je pravo ka njemu. Završio je u njegovoj kičmi, a Nikola je pao pokošen kao da je na ratištu, a ne na pragu svoje kuće. Neki kažu da je čak imao sreće, jer da je krenuo da ustaje samo sekundu kasnije, pogodio bi ga u lobanju i usmrtio na licu mesta. Ovako, pet godina nakon nesreće, Nikola živi, ali i dalje ne može samostalno da ustane iz invalidskih kolica, a put ka oporavku ostaje neizvestan.

Sa svojih 18 godina bio je momak u punoj snazi spreman da se uhvati u koštac sa svetom, da se prvi put zaljubi, da počne da radi, da pravi greške i da uči da živi sa njima. Mogao je da radi sve isto što smo svi mi radili u njegovim godinama, umesto toga on je morao da nauči kako da ne mrzi sam sebe, kako da se samostalno prebaci iz invalidskih kolica u krevet i to sve jer je neko rešio da puca na veselju.

Foto: RINA

- Sa mojom porodicom i komšijama sam kopao jedan kanal za vodu i svi smo seli da odmorimo. Ja sam se odmakao od stola i seo na panj. U jednom trenutku sam hteo da ustanem i prilikom ustajanja smo sam čuo jedan tup udarac i pao sam odmah. Osetio sam kao da se tona čelika na mene obrušila. Ja sam odmah pao, počeli su jaki bolovi, jaki trnci u nogama - prisetio se Nikola ovog strašnog događaja.

Naredni sati za Nikolu i njegovu porodicu prošli su u magnovenju. Mislio je da ga je udarila struja, odmah je seo u kola, a roditelji su ga odveli u lokalnu bolnicu, zatim je prebačen u drugu bolnicu gde je dobio šokantnu dijagnozu. Nikolu nije udarila struja, on je u kičmi imao metak.

- U Užicu mi je doktor na skeneru rekao da imam strani projektil u leđima i rekao mi je da liči na metak. Ja sam ostao začuđen, kako metak odjednom, nisam čuo pucanj, nisam ništa. Bilo je malo krvi iza vrata, ali vrlo malo. Tek su na skeneru ustanovili da je metak u leđima. Bio sam zaprepašćen. Rekao: "Nije to moguće, struja me udarila", a oni su rekli: "Ne, metak je" - ispričao je Nikola.

Njegovi roditelji su bili jako pogođeni saznanjem da je metak, koji niko u njihovoj blizini nije ispalio, pogodio njihovog sina. Zbog položaja metka u kičmi lekari u Srbiji nisu mogli da ga operišu. Rizik je preuzeo lekar iz Priboja koji radi u Švajcarskoj. Dva meseca je Nikola u svojoj kičmi imao strano telo, pre nego što je napokon sve izvađeno. Nakon toga, Nikola je ostao u kolicima. Urađeno je sve što su lekari mogli da urade, sada je pred Nikolom ostalo samo vreme i mnogo vežbanja i rada.

Foto: RINA

- Što se tiče doktora, najbitnije je da je metak izvađen, pošto je on pravio pritisak i mogla je da krene infekcija. Metak je izvađen, posle dva meseca, koliko je bio u meni. I ovaj, sad samo banje, rehabilitacije, vežbe i vreme. I ima pomaka, počeli su prsti stopala, malo iz kolena i tako, dobro je. Bitno da je krenulo, a ostalo... - rekao je Nikola.

I dok Nikola sada dvaputa dnevno vežba, posledice su ostale jako vidljive, ali ne samo na njegovom telu, tu su i na licu. Na njegovom licu nema ni borice, a kada se smeje njegova mladost postaje očigledna. Ipak, kad se priseti trenutaka kada se sve desilo u očima se vide tragovi težine, ljutnje i straha.

- U početku mi je bilo jako, jako teško. Kad vidim sebe u ogledalu, smuči mi se život. Jako teško je videti sebe... Do juče na primer sam išao, šetao, trčao, sve radio, a na primer sutra sam ostao u kolicima. I to je bilo jako teško psihički da se prihvati to. Mene je baš strah, pošto sam ja tako nastradao, možda i opet može da se desi, pa bežim u kuću. Pa nisam znao da može tako nešto da se desi. Ne razmišljamo o takvim stvarima često. Ono što vas ne ubije, to vas ojača. Pa dosta me je ojačalo i sad drugačije gledam kroz život. Mislim, pre nisam toliko obraćao neku pažnju za nešto, sad je to sve drugačije - objasnio je Nikola.

Nije se samo Nikolin život potpuno promenio. Cela porodica morala je da promeni navike i da se prilagodi novonastaloj situaciji. Morali su da se organizuju i raspodele poslove tako da neko uvek bude tu da pomogne Nikoli.

1/7 Vidi galeriju Nikolu Perišića pogodio zalutali metak Foto: RINA

- Ranije sam se sa braćom družio napolju, igrali smo se. Sad je to, sad je malo drugačije, ali dobro, možemo da igramo šah i tako, prilagode se prema meni - objasnio je Nikola, a u njegovim rečima čula se gorčina koju niko ne treba da doživi, a kamoli dete koje tek postaje odraslo.

Ipak, u porodici je vera očvrsnula nakon ovog događaja, pa se i danas samo mole da se Nikola potpuno opravi.

- Meni je to jedina želja, da ustanem iz kolica i da mogu da se osamostalim, da ni od koga ne zavisim da mi pripomogne nešto. Pa to je najveća moja želja, da ustanem i da budem slobodan, da mogu sam da funkcionišem - ispričao je Nikola.

Nikolin slučaj jedinstven je pravni slučaj koji svoj epilog još uvek nije dobio na sudu. Krivična prijava zbog učinjenih krivičnih dela, podneta od strane Nikolinog advokata Snežane Selaković iz Beograda, je odbačena sa obrazloženjem da se posledica odnosno povreda desila na teritoriji Republike Srpske, zbog čega se tužilaštvo u Priboju oglasilo stvarno i mesno nenadležnim za sprovođenje istrage, iako je metak ispaljen na teritoriji ove opštine.

- Nakon tri godine od kako se Nikola povredio, imamo zvanično otvorenu istragu, odnosno od aprila 2025. godine postoji otvorena istraga od strane Tužilaštva u Priboju, baš iz razloga što postoje indicije da je učinilac krivičnih dela na Nikolinu štetu delovao sa teritorije Priboja, odnosno sa teritorije Republike Srbije, zbog čega je to tužilaštvo nadležno da postupa - objasnila je Snežana.

Pravni slučaj će se rešiti, sigurna je Nikolina advokatica, ali Nikolin život je mnogo drugačiji i nije sigurno kako će se promeniti. Ipak, osmeh koji se promaja preko Nikolinog lica svedoči o njegovoj snazi i volji da se izbori za normalan život. Ipak, za to su potrebna sredstva, pa je Nikola deo Budi human fondacije. Ukoliko želite da mu pomognete da svoj život vrati na pravi put, to možete uraditi uplatom:

Dinarski račun broj 160-6000001381721-84,

Devizni račun broj 160-6000001381632-60,

IBAN: RS35160600000138163260,

SMS poruku sa brojem 1266 na broj 3030.