Republički hidrometeorološki zavod ponovo se oglasio novim upozorenjem nakon što sneg od jutros nije prestao da pada. Kako su najavili, od 5. do 7. januara 2026. godine očekuje se ledena kiša.

Tokom noći i pred jutro očekuje se postepeno širenje kišne zone prema severu, pa se u delovima zapadne i jugozapadne Srbije, Beograda, Šumadije i Pomoravlja, kao i oblast Homolja, Timočke i Negotinske Krajine očekuje i kiša koja će se lediti na tlu.

Foto: Printscreen/vremeradar

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Početkom sedmice, od 05. do 07. januara, u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije, očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalje povećanje visine snežnog pokrivača očekuje na severu i zapadu zemlje i to naročito u utorak uveče i sredu.

Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima.

Foto: Printscreen RHMZ

Upozorenje na područje Beograda za period od 05. do 07.01.2026. godine

Početkom sedmice, od 05. do 07. januara, očekuje se i lokalna pojava ledene kiše, a sneg uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponovo u utorak uveče (06.01.) i sredu (07.01.).

Do četvrtka (05.-08.01.) oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu Srbije gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći 0 °S i u ovim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, u ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se lediti na tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini), dok će na jugu i jugoistoku i dalje biti toplije sa kišom.