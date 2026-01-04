Slušaj vest

Popodnevni železnički saobraćaj iz Sremske Mitrovice ka Šidu i Beogradu danas je potpuno obustavljen zbog voza u kvaru koji se nalazi u samoj stanici, potvrđeno je Kuriru u železničkoj stanici.

Kako je rečeno, kvar se nije dogodio na otvorenoj pruzi, već na koloseku unutar stanice, što je dovelo do potpunog prekida saobraćaja u oba pravca. Putnicima tokom popodneva nije ponuđena zvanična alternativa, niti je saopšteno kada bi problem mogao biti otklonjen.

Dodatnu neizvesnost stvara činjenica da u stanici nemaju potvrdu ni o sutrašnjem saobraćaju, pa za sada nije poznato da li će vozovi ka Šidu i Beogradu sutra saobraćati po redovnom redu vožnje.

Istovremeno, iz nadležnih službi stiglo je i upozorenje za autobuski saobraćaj. Zbog najavljene veće količine snega i pojave leda tokom noći i sutrašnjeg prepodneva, moguće su izmene na pojedinim autobuskim linijama.

Kako je saopšteno, do privremenog skraćenja trasa može doći na linijama koje saobraćaju u pravcu Fruška gora, gde se očekuju najnepovoljniji vremenski uslovi i pojava poledice.

Iako su sve nadležne službe na terenu i putevi su trenutno prohodni, stanje će se pratiti iz sata u sat, a odluke o izmenama reda vožnje biće donošene u skladu sa bezbednosnim procenama.

Građanima se savetuje da pre polaska proveravaju najnovije informacije na železničkim stanicama i putem zvaničnih kanala prevoznika, jer su poremećaji u železničkom i autobuskom saobraćaju mogući i tokom sutrašnjeg dana.

Kurir.rs

