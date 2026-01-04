Slušaj vest

Danilo Šuković (17) je preminuo nakon duge i teške bolesti, saopštio je bivši komandant Žandarmerije Bratislav Dikić. Njegov otac, koji je takođe služio u Žandarmeriji u Novom Sadu, poginuo je 2010. godine u saobraćajnoj nesreći, kada je Danilo imao samo dve godine.

- Sa neizmernom tugom opraštamo se od Danila, jednog našeg divnog deteta, koje je nakon šest godina teške i hrabre borbe sa bolešću prerano otišlo. Njegov život je bio obeležen i velikom žrtvom, otac Zoran Šuković poginuo je na zadatku, služeći otadžbini kao pripadnik Žandarmerije. Neka se sada otac i dete sretnu u miru, daleko od bola i patnje - napisao je Dikić u objavi na Instagramu i uputio majci i porodici preminulog dečaka saučešće.

Zoran Šuković, pripadnik novosadskog odreda Žandarmerije, poginuo je 2010. godine u saobraćajnoj nesreći kod Feketića dok je bio u obezbeđenju zaštićene osobe.

Iza njega je tada ostao dvogodišnji sin Danilo, kome je početkom 2019. godine dijagnostikovan Hodžkinov limfom. I pored lečenja i podrške dobrih ljudi koji su obezbedili sredstva za terapiju u inostranstvu, bolest se ponovo pojavila i, nažalost, dečak je preminuo.

Kurir.rs

