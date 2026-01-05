Slušaj vest

U Srbiji danas oblačno i u većem delu zemlje hladno, dok će na severu i zapadu biti ledeni dan sa najvišom dnevnom temperaturom ispod nula stepeni sa uglavnom snežnim padavinama uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U ostalom delu zemlje padaće sneg i kiša koja će se lediti pri tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje, dok će na jugu i jugoistoku Srbije biće toplije vreme sa kišom.

Vetar slab i umeren, na severu severoistočni, a u ostalom delu zemlje južni i jugoistočni koji će u planinskim predelima istočne Srbije biti povremeno i jak.

Jutarnja temperatura kretaće se od minus tri do četiri, a najviša dnevna u većini krajeva od minus jedan do tri, na krajnjem jugu i jugoistoku toplije od sedam do 12 stepeni.

Vetar će biti slab i umeren, tokom dana jugoistočni, uveče zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od minus dva do nula stepeni.

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme u Srbiji: Upozorenje na ledenu kišu

Oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju zbog vlažnog snega, poledice i lokalne pojave ledene kiše.

Na severozapadu zemlјe ledeni dan sa najvišom dnevnom temperaturom ispod 0 i uglavnom snežne padavine uz dalјe, manje povećanje visine snežnog pokrivača.

U ostalim predelima padaće uglavnom kiša koja će se lediti pri tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlјe (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlјa i Homolјa, dalјe ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini).

Na jugu i jugoistoku Srbije toplije vreme sa kišom.

Vetar slab i umeren, na severu severoistočni, a u ostalom delu zemlјe južni i jugoistočni koji će u planinskim predelima istočne Srbije biti povremeno i jak.

Najviša temperatura od -1 do 3 °S, na krajnjem jugu i jugoistoku toplije od 7 do 12 °S.

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme u Beogradu

Na području Beograda oblačno i hladno, ujutru povremeno sa slabim snegom, tokom dana kišom koja će se lokalno lediti pri tlu uz najveći rizik od poledice u jutarnjim i pre podnevnim, kao i kasnijim večernjim satima. Vetar slab i umeren jugoistočni, uveče zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od -2 do 0 °S. Tokom naredne noći ponovo se očekuje sneg.

Vreme narednih dana

I narednih dana oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju zbog vlažnog snega, poledice i lokalne pojave ledene kiše.

Do četvrtka (05.-08.01.) oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu Srbije gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći 0 °S i u ovim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalјe povećanje visine snežnog pokrivača, u ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se lediti na tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlјe (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlјa i Homolјa, dalјe ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini), dok će na jugu i jugoistoku i dalјe biti toplije sa kišom.

Od četvrtka (08.01.) će se hladna vazdušna masa proširiti na celu zemlјu pa se očekuje slab i umeren, u petak lokalno i jak, jutarnji mraz i uglavnom suvo vreme, a nove prolazne padavine samo u subotu i nedelјu.

Foto: RHMZ Printscreen

Ledena kiša

Početkom sedmice, od 05. do 07. januara, u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlјu i na istoku Srbije, očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalјe povećanje visine snežnog pokrivača očekuje na severu i zapadu zemlјe i to naročito u utorak uveče i sredu.

Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomlјenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA LOKALNU POJAVU LEDENE KIŠE (za period od 05. do 07.01.2026. godine)

Početkom sedmice, od 05. do 07. januara, očekuje se i lokalna pojava ledene kiše, a sneg uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponovo u utorak uveče (06.01.) i sredu (07.01.).

Hidrološko upozorenje Na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Pogledajte gde ima najviše snega u Srbiji

Foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza

Svim hroničnim bolesnicima se savetuje oprez usled nepovolјne biometeorološke situacije. Neophodno je pridržavati se saveta lekara, odevanje u skladu sa dnevnom temperaturom vazduha, kao i pojačan oprez u saobraćaju. Kod meteoropata mogući su bolovi u mišićima, pospanost i bezrazložna nervoza.

Temperature u Srbiji jutros u 7 časova

Foto: RHMZ Printscreen