Republički hidrometeorološki zavodobjavio je jutros hitno upozorenje na ledenu kišu koja se očekuje na području Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja, istočne, zapadne i dela jugozapadne Srbije od 5. do 7. januara.

Dilema kako se vozi po ledenoj kiši biće aktuelna ovih dana. Zato u nastavku donosimo najvažnije savete za vožnju po ledenoj kiši.

Kada se na putu nalazi led, postoji jako malo, ili uopšte ne postoji trenje ili otpor koji bi gume držao tamo gde je potrebno da budu. Led ne poštuje ni ljude ni kola i zato je veoma važno da znate najvažnije pravilo kada napolju pada ledena kiša:

  • Nemojte voziti.
  • Ako ste svesni kakva je situacija napolju, ostanite kod kuće.
  • Ali ako ste već krenuli kolima negde, onda će vam ovi saveti pomoći da bezbedni stignete tamo gde ste krenuli.
Usporen saobraćaj na autoputu ka Beogradu zbog snega
Vozite sporo i budite izuzetno oprezni Foto: Kurir

Kako voziti po ledenoj kiši

Vozite sporo i budite izuzetno oprezni. Dajte vašem autu malo gasa, ali po svaku cenu izbegavajte kočenje jer to može da dovede do proklizavanja i gubljenja kontrole nad autom.

Pravite veliko odstojanje od auta ispred vas. S obzirom na to da želite da izbegnete pritiskanje kočnice, potrebno je da otpuštate gas kako bi usporili i zbog toga vam je potrebna veća zaustavna linija.

Ne žurite.

Poštujte kamione koji posipaju ulicu solju. Oni su tu kako bi poboljšali uslove na putu i zato je najbolje da vozite iza njih jer ćete biti bezbedniji.

Kurir.rs/ Telegraf.rs

