Iako je Srbiju danas okovao sneg, to nije sprečilo dobre zabave. Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz Futoga koji je za kratko vreme privukao veliku pažnju javnosti.

Na snimku se vidi kako trojica muškaraca sede na sankama koje vuče motorno vozilo, dok jedan od njih u rukama drži veslo, što je celu scenu učinilo još neobičnijom i zabavnijom.

Slična situacija dogodila se i u selu Ogar, kod Donjeg Srema nastao bajkovit video koji mnoge podseća na stihove čuvene pesme Zvonka Bogdana - Kada padne prvi sneg.

Srbiju danas i narednih dana, ali i za Božić očekuju veoma nepovoljne vremenske prilike. Usled toga oglasio se i RHMZ i već danas uključio narandžasti meteoalam, a od sutra delovi Srbije biće i u crvenom.

U većem delu Srbije na snazi će biti žuti i narandžasti meteoalarm, a za jugozapadni, zapadni, centralni, severoistočni i istočni deo Srbije i Beograd biće upaljen crveni meteoalarm.

Povodom opasnosti od ledene kiše ponovo se hitno oglasio RHMZ.

Hitno meteorološko upozorenje

Zbog snega zasedao Štab u Loznici Foto: T.Ilić

- Usled ledene kiše koja se na području Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlјa, istočne, zapadne i dela jugozapadne Srbije očekuje od 05.01. do 07.01.2026. godine, RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima. Na ugroženom području očekuju se veoma opasni uslovi za vožnju. Pripremite se i za moguće prekide u snabdevanju električnom energijom. Budite na oprezu i ostanite informisani - navodi se na sajtu.

Kurir.rs/ Telegraf.rs

