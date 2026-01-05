Slušaj vest

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država objavila je da će zbog kontinuiranih snežnih padavina i nesigurnih uslova na putevima, koji će trajati danas i narednih nekoliko dana, biti zatvorena.

Ambasada je na svom nalogu na mreži Iks dala i savete da se prate lokalni mediji u vezi novosti sa vremenskim nepogodama, kao i da se, ukoliko bude potrebe, potraži sigurno sklonište.

"Ambasada SAD u Beogradu je danas zatvorena zbog kontinuiranih snežnih padavina i nesigurnih uslova na putevima koji će trajati danas i narednih nekoliko dana. Radnje koje treba preduzeti: Pratite lokalne medije za novosti. Potražite sigurno sklonište", piše u objavi.