Pored mnogobrojnih običaja i verovanja koja su zastupljena u našem narodu, a vezuju se za ovaj praznik, neke porodice imaju i običaje koji se prenose s kolena na koleno. Naime, tradicija nalaže da badnjak unosimo u naše domove, pripremamo posnu trpezu, a mnogi vernici na toj trpezi stavljaju i novac. Ovaj stari običaj nalaže da ukoliko se sitan i krupan novac nađe na trepzi za Badnji dan odnosno za Badnje veče tokom cele godine će novca biti u kući.