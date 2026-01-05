Sutra je Badnji dan! Ove običaje bi trebalo da ispoštujete, imaju jaku simboliku: Spisak svih prazničnih obreda
Srpska pravoslavna crkva sutra proslavlja Badnji dan, koji uz Božić predstavlja jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika.
Pored mnogobrojnih običaja i verovanja koja su zastupljena u našem narodu, a vezuju se za ovaj praznik, neke porodice imaju i običaje koji se prenose s kolena na koleno. Naime, tradicija nalaže da badnjak unosimo u naše domove, pripremamo posnu trpezu, a mnogi vernici na toj trpezi stavljaju i novac. Ovaj stari običaj nalaže da ukoliko se sitan i krupan novac nađe na trepzi za Badnji dan odnosno za Badnje veče tokom cele godine će novca biti u kući.
Takođe, veruje se i da varnice koje nastaju spaljivanjem badnjaka između ostalog simbolizuju i "parice". Zbog toga mnoge porodice prilikom spaljivanja badnjaka govore: "Koliko varnica toliko parica".
Običaji koji se vezuju za Badnji dan
- Mak valja jesti na Badnji dan, jer se veruje da će doneti mnogo novca onima koji ga jedu.
- Oni koji su se tokom godine posvađali s nekim, na Badnji dan praštaju i mire se i to je pravi duh tradicije.
Ne valja na Božić čovek da se opije, jer se smatra da će biti pijan cele godine.
- Za badnje veče troše se orasi da se vidi kakva nam je sreća, zdravlje, a kada se izlome, bacaju se po ćoškovima sobe, da kvočka izvede mnogo pilića, a ako se bacaju celi orasi, onda će jaja biti mućak. Bacaju se na sve strane, da se igraju jaganjci.
- Posle večeri na Badnje veče se svi celivaju (ljube) da ovce čuvaju jaganjce.
- Na Badnje veče žena udari rukom muža u slabinu, a muž ženu isto, da bude cele godine kuća vesela, da bude zdrav domaćin-gazda kuće.
- Na badnje veče ko prvi vidi pregoreli badnjak, prvi će da vidi tele kada se oteli krava.
- Od Badnje večeri voda od voćke, stavlja se ujutru na sisama krava, da budu meke za mužu, a pasulj od Badnje večeri se zakopa u zemlju, da krtica ne kopa.
- Žar od badnjaka se čuva zbog besnila, a ujutru se i banica stavlja u glamnju od badnjak i stavlja se kad se nekome nešto nadigne.
- Šumke od badnjaka stavljaju se u odžak da odstoje i stavlja se kad se nekome nešto digne na ruku ili nogu.
Pored ovog postoje i mnogi drugi običaji i verovanja koja se vezuju za ovaj, ali i za mnoge druge praznike u našem narodu.