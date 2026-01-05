Haos u Bloku 29! Vejevica i mokar sneg lomili stabla, grane pale na automobile (FOTO, VIDEO)
Beograd je juče pogodilo snažno nevreme praćeno vejavicom i mokrim snegom, koje je u pojedinim delovima prestonice izazvalo probleme. U beogradskom naselju Blok 29 došlo je do lomljenja grana sa masivnih stabala, koje su se pod težinom snega obrušile i prekrile više parkiranih vozila.
Na fotografijama i video-snimcima koje nam je dostavio čitalac vidi se kako su velike grane potpuno zatrpale automobile, dok su pojedna vozila pretrpela i vidna oštećenja. Srećom, prema prvim informacijama, nije bilo povređenih, ali je materijalna šteta evidentna.
Stanari ovog bloka kažu da je sneg koji je padao bio izuzetno težak i vlažan, što je dodatno opteretilo krošnje drveća.
Podsetimo, iz Grada su saopštili da su sve gradske službe angažovane u punom kapacitetu na otklanjanju posledica velikih snežnih padavina na ulicama Beograda, kako bi saobraćaj, a prioritetno javni prevoz, normalno funkcionisao u otežanim uslovima.
Sva javna komunalna preduzeća nalaze se u punom stepenu angažovanja i ekipe koje se nalaze na terenu rade na uspostavljanju normalnog funkcionisanja, pre svega ulica prvog prioriteta, pešačkih prelaza, parkova, javnih površina, stajališta javnog gradskog prevoza.
Na ulicama Beograda angažovana su 1.072 radnika javnih komunalnih preduzeća i 268 vozila i sredstava mehanizacije. JKP „Beograd-put” se nalazi u trećem stepenu angažovanja na gradskim saobraćajnicama.