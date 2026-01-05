Slušaj vest

Beograd je juče pogodilo snažno nevreme praćeno vejavicom i mokrim snegom, koje je u pojedinim delovima prestonice izazvalo probleme. U beogradskom naselju Blok 29 došlo je do lomljenja grana sa masivnih stabala, koje su se pod težinom snega obrušile i prekrile više parkiranih vozila.

Na fotografijama i video-snimcima koje nam je dostavio čitalac vidi se kako su velike grane potpuno zatrpale automobile, dok su pojedna vozila pretrpela i vidna oštećenja. Srećom, prema prvim informacijama, nije bilo povređenih, ali je materijalna šteta evidentna.

Stanari ovog bloka kažu da je sneg koji je padao bio izuzetno težak i vlažan, što je dodatno opteretilo krošnje drveća.

Podsetimo, iz Grada su saopštili da su sve gradske službe angažovane u punom kapacitetu na otklanjanju posledica velikih snežnih padavina na ulicama Beograda, kako bi saobraćaj, a prioritetno javni prevoz, normalno funkcionisao u otežanim uslovima.

Sva javna komunalna preduzeća nalaze se u punom stepenu angažovanja i ekipe koje se nalaze na terenu rade na uspostavljanju normalnog funkcionisanja, pre svega ulica prvog prioriteta, pešačkih prelaza, parkova, javnih površina, stajališta javnog gradskog prevoza.

Palo drvo u bloku 29 Izvor: Privatna arhiva