Slušaj vest

Nakon vejavice i formiranja snežnog pokrivača u pojedinim delovima Srbije i prestonice i do 30 centimetara, Republički hidrometeorološki zavod je upozorio na pad temperature u večernjim satima i pojavu ledene kiše, zbog čega se očekuje poledica.

Nadležni apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i koriste zimsku opremu, dok se pešacima savetuje dodatni oprez zbog klizavih trotoara.

Građani bi trebalo da se kreću pažljivo, sitnijim koracima i sa obućom prilagođenom zimskim uslovima, kako bi se smanjio rizik od povreda na ledu.

Sneg i snežno nevreme u Beogradu
U Beogradu palo oko 20 centimetara snega Foto: Dado Đilas

Saveti za hodanje po ledu

  • Hodajte kao pingvini, pravite više sitnijih koraka, držeći noge blizu zemlje
  • Centar ravnoteže treba da bude na nozi koja je u iskoraku
  • Uvek prvo spustite obe noge na stepenik, pa onda krenite na sledeći
  • Izbegavajte obuću koja ima plastičan ili ravan đon, kao i štikle. Najbolje je da đon bude sa kramponima
  • Preko cipela navucite čarape koje pri hodu povećavaju trenje i umanjuju mogućnost pada
  • Možete preko đonova navući i specijalne gumene trake protiv klizanja
  • Pri hodu telo nagnite napred i široko razmaknite, noge što će vam dati bolju stabilnost
  • Ne držite ruke u džepovima, već nosite rukavice ako vam je hladno
  • Izbegavajte bele delove pešačkog prelaza
  • Ako se okliznete, dočekajte se na ruke, uvucite bradu ka grudima kako potiljkom ne biste udarili o tlo

Šta da uradite da ne biste pali na led

  • Ako osetite da počinjete da padate, trudite se da izbegnete pad na kolena, zglobove ili leđa
  • Pokušajte da padnete na mesnati deo tela - bok, zadnjicu ili ramena
  • Nemojte ispružiti ruke kako biste prekinuli pad jer povećavate rizik od preloma šake i ručnog zgloba
  • Laktovi bi trebalo da budu savijeni, a telo opušteno jer opušteni mišići pomažu da se udarac nakon pada ravnomernije rasporedi po telu, i samim tim smanjuje šanse za povredu
  • Ako je telo ukočeno rizik od preloma kosti je veći
Pad na ledu
Pažljivo hodajte po ledu Foto: Shutterstock

Šta da uradite ako ipak padnete

  • Utvrdite da li ste povređeni
  • Nemojte odmah ustajati niti dozvoliti drugima da vas odmah nakon pada pridignu na noge
  • Ostanite par trenutaka u položaju u kom ste o proverite da li vas nešto boli
  • Ukoliko možete da ustanete, okrenite se na stranu
  • Ustanite polako, uz nečiju pomoć, ukoliko je moguće, kako biste sprečili rizik od ponovnog pada
  • Ako ste sa nekim ko je pao i ne može da ustane, pozovite pomoć
  • *Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
Ne propustiteDruštvoHaos u Bloku 29! Vejevica i mokar sneg lomili stabla, grane pale na automobile (FOTO, VIDEO)
Palo drveće u Bloku 29
Beograd"SNEG NIKOG NIJE IZNENADIO" Oglasila se BG uprava i na laži o "letnjim gumama" GSP! Sve gradske službe u punom kapacitetu angažovane su na čišćenju (FOTO)
sneg u Beogradu
DruštvoUŽIVO SRBIJA POD SNEGOM! Kraj drame u Tršiću, evakuisana porodica! Prohodni svi glavni kao i putevi ka zimskim centrima u Srbiji! Avioni lete sa BG aerodroma
sneg u Beogradu
DruštvoDANAS JE LEDENI DAN, ŽIVA NEĆE PREKO NULE! Večeras stiže nova tura snega, a RHMZ niže upozorenja za ovu opasnu pojavu! Ovo vreme prati još jedna muka (FOTO)
Sneg i zima