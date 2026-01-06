Građani bi trebalo da se kreću pažljivo, sitnijim koracima i sa obućom prilagođenom zimskim uslovima, kako bi se smanjio rizik od povreda na ledu
Nakon vejavice i formiranja snežnog pokrivača u pojedinim delovima Srbije i prestonice i do 30 centimetara, Republički hidrometeorološki zavod je upozorio na pad temperature u večernjim satima i pojavu ledene kiše, zbog čega se očekuje poledica.
Nadležni apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i koriste zimsku opremu, dok se pešacima savetuje dodatni oprez zbog klizavih trotoara.
U Beogradu palo oko 20 centimetara snega Foto: Dado Đilas
Saveti za hodanje po ledu
- Hodajte kao pingvini, pravite više sitnijih koraka, držeći noge blizu zemlje
- Centar ravnoteže treba da bude na nozi koja je u iskoraku
- Uvek prvo spustite obe noge na stepenik, pa onda krenite na sledeći
- Izbegavajte obuću koja ima plastičan ili ravan đon, kao i štikle. Najbolje je da đon bude sa kramponima
- Preko cipela navucite čarape koje pri hodu povećavaju trenje i umanjuju mogućnost pada
- Možete preko đonova navući i specijalne gumene trake protiv klizanja
- Pri hodu telo nagnite napred i široko razmaknite, noge što će vam dati bolju stabilnost
- Ne držite ruke u džepovima, već nosite rukavice ako vam je hladno
- Izbegavajte bele delove pešačkog prelaza
- Ako se okliznete, dočekajte se na ruke, uvucite bradu ka grudima kako potiljkom ne biste udarili o tlo
Šta da uradite da ne biste pali na led
- Ako osetite da počinjete da padate, trudite se da izbegnete pad na kolena, zglobove ili leđa
- Pokušajte da padnete na mesnati deo tela - bok, zadnjicu ili ramena
- Nemojte ispružiti ruke kako biste prekinuli pad jer povećavate rizik od preloma šake i ručnog zgloba
- Laktovi bi trebalo da budu savijeni, a telo opušteno jer opušteni mišići pomažu da se udarac nakon pada ravnomernije rasporedi po telu, i samim tim smanjuje šanse za povredu
- Ako je telo ukočeno rizik od preloma kosti je veći
Pažljivo hodajte po ledu Foto: Shutterstock
Šta da uradite ako ipak padnete
- Utvrdite da li ste povređeni
- Nemojte odmah ustajati niti dozvoliti drugima da vas odmah nakon pada pridignu na noge
- Ostanite par trenutaka u položaju u kom ste o proverite da li vas nešto boli
- Ukoliko možete da ustanete, okrenite se na stranu
- Ustanite polako, uz nečiju pomoć, ukoliko je moguće, kako biste sprečili rizik od ponovnog pada
- Ako ste sa nekim ko je pao i ne može da ustane, pozovite pomoć
- *Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
