U Srbiji do četvrtka oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći nula stepeni i u ovim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, u ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se lediti na tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini), dok će na jugu i jugoistoku i dalje biti toplije sa kišom.

- Od četvrtka će se hladna vazdušna masa proširiti na celu zemlju pa se očekuje slab i umeren, u petak lokalno i jak, jutarnji mraz i uglavnom suvo vreme, a nove prolazne padavine samo u subotu i nedelju - najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu palo oko 20 centimetara snega Foto: Beograd.rs

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" oglasio se i upozorio na hladni talas do 14. januara.

- Sa aspekta zdravlja ljudi, po preporukama Svetske zdravstvene organizacije, talas hladnoće je pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je minimalna dnevna temperatura vazduha ispod definisane kritične vrednosti. Na osnovu najnovijih prognostičkih produkata ne postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće u datom periodu.

- Prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha će biti u kategoriji veoma opasne pojave 12. januara u južnobačkom, severnobačkom, zapadnobačkom i zlatiborskom okrugu, a u kategoriji opasne pojave 8. i 9. januara u severnobanatskom i južnobanatskom okrugu, kao i 9. januara u južnobačkom, severnobačkom, zapadnobačkom i zlatiborskom okrugu, a 11. i 12. januara na severu zemlje, kao i u delovima centralne i istočne Srbije, a u periodu od 8. do 13. januara u kategoriji potencijalno opasne pojave u većem delu zemlje - navodi "Batut" i dodaje:

Upozorenje za opasnu pojavu u našoj zemlji Foto: batut.org.rs

Šta znači opasno vreme

- Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje - navodi "Batut" i savetuje:

Držite se preporuka