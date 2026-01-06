ČEKATE NA PARKINGU DA SE AUTOMOBIL ZAGREJE? PRAVITE OZBILJNU GREŠKU! Autoserviser objasnio za Kurir zbog čega je to "smrt za auto"
Tokom ovih hladnih dana na udaru su i vozači, jer kako kažu, zima jede gorivo. Koliko se u zimskim uslovima više troši derivata i na koji način, otkriva autoserviser Kamenko Jovanović:
- Potrošnja goriva je zmi veća jer se motor teže zagreva. Većina vozača pravi ozbiljnu grešku. Očiste sneg sa vozila, ulete u automobil da ga upale i čekaju da se auto zagreje. To je smrt, što za vozilo, što za potrošnju. Kod novih vozila koji imaju DP-e fltere to nikako nije preporučljivo jer dolazi do začepljenja tih filtera. Bilo bi poželjno da se ne čeka, već da se odmah krene. Kada imate učestale regeneracije, imate učestalo i veću potrošnju. Najbolje bi bilo da pet minuta ranije priđete vozilu, očistite ga, upalite i odmah krenete.
Pored veće potrošnje, vozači se susreću i sa zavejanim kolovozom, koji može predstavljati ozbiljan izazov. Nevena Damnjanović iz Auto-Moto Saveza Srbije govorila je na ovu temu:
- Ako uporedimo sa jučerašnjim danom, padavine se nastavljaju a otežani su uslovi za vožnju. Kiša koja pada se može lediti pri dnu što može zaista doneti velike probleme vozačima. Apelujemo na sve vozače da obrate pažnju na putu i da koriste zimsku opremu. Svi putevi prvog i drugog prioriteta su prohodni. Nema neprohodih putnih pravaca, ekipe su na terenu i sve se čisti. Na planinskim delovima se saobraćaj odvija neprohodno - kaže Damnjanović i dodaje:
- Na nekim predelima su uvedene i zabrane kretanja za kamionske prilikolice i šlepere upravo zbog snega koji je padao 24 sata. To je deonica koja vodi ka Zlatiboru, zatim od Podgorice ka Kosjeriću i preko Iriškog venca. Juče smo imali dosta nezgoda i dešavalo se da ljudi slete sa puta. Svima koji idu na put savetujemo opreznu vožnju. Savet vozačima je da u ovakvim uslovima ne idu na put, ukoliko ne moraju te da se naoružaju strpljenjem.
