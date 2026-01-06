Slušaj vest

Tokom ovih hladnih dana na udaru su i vozači, jer kako kažu, zima jede gorivo. Koliko se u zimskim uslovima više troši derivata i na koji način, otkriva autoserviser Kamenko Jovanović:

 - Potrošnja goriva je zmi veća jer se motor teže zagreva. Većina vozača pravi ozbiljnu grešku. Očiste sneg sa vozila, ulete u automobil da ga upale i čekaju da se auto zagreje. To je smrt, što za vozilo, što za potrošnju. Kod novih vozila koji imaju DP-e fltere to nikako nije preporučljivo jer dolazi do začepljenja tih filtera.  Bilo bi poželjno da se ne čeka, već da se odmah krene. Kada imate učestale regeneracije, imate učestalo i veću potrošnju. Najbolje bi bilo da pet minuta ranije priđete vozilu, očistite ga, upalite i odmah krenete.

Kamenko Jovanović
Kamenko Jovanović Foto: Kurir Televizija

Pored veće potrošnje, vozači se susreću i sa zavejanim kolovozom, koji može predstavljati ozbiljan izazov. Nevena Damnjanović iz Auto-Moto Saveza Srbije govorila je na ovu temu:

 - Ako uporedimo sa jučerašnjim danom, padavine se nastavljaju a otežani su uslovi za vožnju. Kiša koja pada se može lediti pri dnu što može zaista doneti velike probleme vozačima. Apelujemo na sve vozače da obrate pažnju na putu i da koriste zimsku opremu. Svi putevi prvog i drugog prioriteta su prohodni. Nema neprohodih putnih pravaca, ekipe su na terenu i sve se čisti. Na planinskim delovima se saobraćaj odvija neprohodno - kaže Damnjanović i dodaje:

Nevena Damnjanović
Nevena Damnjanović Foto: Kurir Televizija

- Na nekim predelima su uvedene i zabrane kretanja za kamionske prilikolice i šlepere upravo zbog snega koji je padao 24 sata. To je deonica koja vodi ka Zlatiboru, zatim od Podgorice ka Kosjeriću i preko Iriškog venca. Juče smo imali dosta nezgoda i dešavalo se da ljudi slete sa puta. Svima koji idu na put savetujemo opreznu vožnju. Savet vozačima je da u ovakvim uslovima ne idu na put, ukoliko ne moraju te da se naoružaju strpljenjem. 

ČEKATE NA PARKINGU DA SE AUTOMOBIL ZAGREJE? PRAVITE OZBILJNU GREŠKU! Autoserviser otkrio kako dolazi do začepljenja filtera - ovako se povećava potrošnja zimi! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoUOČI SVETOG NIKOLE ČAK 3 OPASNE VREMENSKE POJAVE, SPREMITE SE! Tačno ovog datuma će pasti sneg u Srbiji, a od Nove godine nas tek čeka temperaturni HAOS
sneg
DruštvoNeočekivani obrt! Nema naznaka za jače zahlađenje! Čubrilo izneo najnoviju prognozu: "Nema nikakve zveri sa istoka, ali imaćemo..."
Poledica
DruštvoStiže nam vremenski rolerkoster! Posle kišnih dana, temperature idu i do 20 stepeni, a onda...: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja meseca i da li će biti snega!
shutterstock_2235828507.jpg
DruštvoVAŽNO ZA VOZAČE! Šta ako vam smrznu brava, šoferka ili stakla? AUTOMEHANIČAR za Kurir otkriva šta ako AUTO NE UPALI ZBOG HLADNOĆE
profimedia0583366463.jpg
DruštvoAKO VAM ZBOG MEĆAVE PADNE DRVO NA AUTO, MORATE DA ZNATE ŠTA DA RADITE: Ovo je procedura kako da naplatite ŠTETU OD KRIVCA!
shutterstock-1010894746235456.jpg
DruštvoDIVNA DECA IZ KOMŠILUKA ODUŠEVILA SU SRBIJU! Žive na Vračaru, a njihov oglas SVI MASOVNO ŠERUJU, ovo je razlog (FOTO)
133511.00-01-46-10.still005.jpg

vremenska  Izvor: Kurir