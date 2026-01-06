Slušaj vest

Tokom ovih hladnih dana na udaru su i vozači, jer kako kažu, zima jede gorivo. Koliko se u zimskim uslovima više troši derivata i na koji način, otkriva autoserviser Kamenko Jovanović:

- Potrošnja goriva je zmi veća jer se motor teže zagreva. Većina vozača pravi ozbiljnu grešku. Očiste sneg sa vozila, ulete u automobil da ga upale i čekaju da se auto zagreje. To je smrt, što za vozilo, što za potrošnju. Kod novih vozila koji imaju DP-e fltere to nikako nije preporučljivo jer dolazi do začepljenja tih filtera. Bilo bi poželjno da se ne čeka, već da se odmah krene. Kada imate učestale regeneracije, imate učestalo i veću potrošnju. Najbolje bi bilo da pet minuta ranije priđete vozilu, očistite ga, upalite i odmah krenete.

Kamenko Jovanović Foto: Kurir Televizija

Pored veće potrošnje, vozači se susreću i sa zavejanim kolovozom, koji može predstavljati ozbiljan izazov. Nevena Damnjanović iz Auto-Moto Saveza Srbije govorila je na ovu temu:

- Ako uporedimo sa jučerašnjim danom, padavine se nastavljaju a otežani su uslovi za vožnju. Kiša koja pada se može lediti pri dnu što može zaista doneti velike probleme vozačima. Apelujemo na sve vozače da obrate pažnju na putu i da koriste zimsku opremu. Svi putevi prvog i drugog prioriteta su prohodni. Nema neprohodih putnih pravaca, ekipe su na terenu i sve se čisti. Na planinskim delovima se saobraćaj odvija neprohodno - kaže Damnjanović i dodaje:

Nevena Damnjanović Foto: Kurir Televizija

- Na nekim predelima su uvedene i zabrane kretanja za kamionske prilikolice i šlepere upravo zbog snega koji je padao 24 sata. To je deonica koja vodi ka Zlatiboru, zatim od Podgorice ka Kosjeriću i preko Iriškog venca. Juče smo imali dosta nezgoda i dešavalo se da ljudi slete sa puta. Svima koji idu na put savetujemo opreznu vožnju. Savet vozačima je da u ovakvim uslovima ne idu na put, ukoliko ne moraju te da se naoružaju strpljenjem.

ČEKATE NA PARKINGU DA SE AUTOMOBIL ZAGREJE? PRAVITE OZBILJNU GREŠKU! Autoserviser otkrio kako dolazi do začepljenja filtera - ovako se povećava potrošnja zimi! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs