Sa blagoslovom Njegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirija , Versko dobrotvorno starateljstvo Arhiepiskopije beogradsko - karlovačke i humanitarna organizacija "Radost na dar" organizuju akciju "Božićno darivanje", koja se održava od 4. do 6. januara u beogradskim crkvama.

- U danima kada Crkva proslavlja Rođenje Bogomladenca Hrista, verni narod biće u prilici da, dobrovoljnim prilogom za badnjak, prinese svoj dar ljubavi i milosrđa, podržavajući rad Crkvene kuhinje Verskog dobrotvornog starateljstva, koja svakodnevno priprema i podeli više od 2.000 obroka našim najugroženijim sugrađanima - saopštili su u Verskom dobrotvornom starateljstvu i pozvali sve ljude dobre volje da se, u duhu jevanđelske ljubavi, uključe u ovu božićnu akciju i da "kroz darivanje posvedoče veru, milosrđe i bratsku brigu za bližnjeg".