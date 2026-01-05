Slušaj vest

Sa blagoslovom Njegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirija, Versko dobrotvorno starateljstvo Arhiepiskopije beogradsko - karlovačke i humanitarna organizacija "Radost na dar" organizuju akciju "Božićno darivanje", koja se održava od 4. do 6. januara u beogradskim crkvama.

IMG-eac5445b51876846d99ed98e71a5bcb3-V.jpg
Akcija će se održati od 4. do 6. januara u beogradskim crkvama. Foto: VDS

- U danima kada Crkva proslavlja Rođenje Bogomladenca Hrista, verni narod biće u prilici da, dobrovoljnim prilogom za badnjak, prinese svoj dar ljubavi i milosrđa, podržavajući rad Crkvene kuhinje Verskog dobrotvornog starateljstva, koja svakodnevno priprema i podeli više od 2.000 obroka našim najugroženijim sugrađanima - saopštili su u Verskom dobrotvornom starateljstvu i pozvali sve ljude dobre volje da se, u duhu jevanđelske ljubavi, uključe u ovu božićnu akciju i da "kroz darivanje posvedoče veru, milosrđe i bratsku brigu za bližnjeg".

- Neka radost Hristovog Rođenja postane radost darivanja, zajedništva i ljubavi - poručili su.

Ne propustiteDruštvoKurir u crkvenoj kuhinji VDS-a: Crkva sprema tonu pečenja beskućnicima za Božić! "Njihove priče prodiru do najdubljih dubina bića!"
crkvena kuhinja i Versko dobrotvorno starateljstvo
DruštvoMINISTARKA STAMENKOVSKI SA PATRIJARHOM PORFIRIJEM I EPISKOPOM PETROM: "Snažna podrška Ministarstva Verskom dobrotvornom starateljstvu"
Milica Đurđević Stamenkovski partijarh Porfirije
DruštvoNAŠE MALO JE NEKOME MNOGO: Preuzmite osveštani badnjak i pomozite onima kojima je najpotrebnije - Humana akcija Verskog dobrotvornog starateljstva
fcb72b7d-f5d6-4559-b2b9-4b9f1f63c084.jpg
DruštvoSestra i tri brata osvojili 30 nagrada iz 10 predmeta za godinu dana: Žao nam je što otac nije doživeo da podelimo radost kad osvajamo priznanja (FOTO)
jelena hadzi puric i deca foto privatna arhiva.jpg