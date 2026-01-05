Slušaj vest

Srpski putevi od juče su zakopani snegom, a vozačima ovo izaziva dodatnu brigu za bezbednost sebe i drugih učesnika u saobraćaju. Ipak, postoje načini da se vozač osigura da čini sve što može kako bi i vožnja u ledenim uslovima prošla bez problema.

- Automobili stoje, pokriveni su velikom količinom snega. Prenego uđemo u auto, treba očistiti vrata, uključiti automobil i pustiti da se dobro zagreje. Dobro očistiti sneg, skinuti sa svih staklenih površina, skinuti auto sa poklopca motora, gepeka, kako ne bi ugrozili nekoga od učesnika u saobraćaju tokom vožnje. Pre početka vožnje treba koristiti dobre naočare jer je snežno belilo opasnije od Sunca tokom najtoplijih letnjih dana - kaže Čedomir Brkić, najtrofejniji srpski automobilista.

Svi vozači moraju znati ove trikove tokom snežnih dana

Brkić savetuje da se vožnja uvek kreće iz druge brzine radi manje šanse za proklizavanje, a ističe i da vozači treba da pokušaju da zaobiđu manje, lošije očišćene ulice.

- Kada su padavine vidljivost je smanjena i treba da budete primećeni od strane ostalih učesnika u saobraćaju, pa uključite svetla. Ne treba ulaziti u ulice koje imaju dubok sneg, već naći zaobilazan put koji je bolje očišćen. Ako ste već ušli, sasvim lagano i sa duplo većim rastojanjem se krećite u odnosu na druge učesnike u saobraćaju.

Šta ako automobil prokliza?

Brkić je otkrio i šta možemo učini u slučaju da automobil ipak prokliza.

- U slučaju proklizavanja treba da okrenemo upravljač u smeru trase kojom se krećemo, kontra od onog gde nas trasa ili nizbrdica kojom ne želimo da idemo vodi. Treba koristiti blago kočenje, zakočiti i pustiti i ponavljati. Ako se zaglavite ili siđete negde, pokušajte naglim manevrom u punu levo ili punu desnu stranu da raskrčite doe puta gde se nalazite. Jedino pun levi ili desni volan će vam očistiti doe u kom se nalazite i pomoći da se izvučete.

Sneg pokrio Sremsku Mitrovicu

Novinar Kurira Aleksandra Dražić izveštavala je o stanju na ulicama Sremske Mitrovice:

- Sneg je dosta dubok, međutim svi naši putari bili su na terenu od momenta kada je počeo da pada sneg. Nije bilo velikih problema, ali ih je bilo u delovima grada jer je intezitet padavina bio jak pa i posle čišćenja brzo ponovo napada. Bilo je sletanja sa puta ali kako smo saznali nema povređenih. Železnice juče nisu funkcionisale i neke vozne linije prema Šidu i Beoradu bile su obustavljene. Danas saobraćaju. Nije bilo struje u selima Mačve, ali je u prethodna dva sata ponovo uspostavljena

Direktor "Sirmijumputa" Mihajlo Stević apelovao je na vozače da ipak bez preke potrebe ne sedaju za volan:

- Spremno smo dočekali padavine, ove godine su dosta obilnije ali su sve raspoložive ekipe i mehanizacija na terenu 24 sata dnevno, sve do nekog 14. ili 15. januara. Apelujemo na vozače i pešake da bez preke potrebe ne izlaze napolje. Saobraćaj će moći normalno da se odvija pri normalnoj brzini.

Saobraćajnice u Čačku prohodne

O situaciji u Čačku izveštavala je Gordana Injac:

- Sneg je počeo da pada juče, padao je čitave noći, ali problema u ovom trenutku nema. Tokom noći su službe intervenisale čitavu noć, uklanjale sneg sa saobraćajnica i posipale so. Sve saobraćajnice su prohodne. Najava meteorologa je da nas danas u kasnim poslepodnevnim časovima biti ledene kiše.

