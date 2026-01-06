Slušaj vest

Na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije i u bliskoj koordinaciji sa nadležnim službama Ujedinjenih nacija i komandom misije, Vojska Srbije je dezangažovala vojnu bolnicu iz mirovne operacije Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici. Angažovanje je formalno završeno u prvim danima ove godine kada su se u Republiku Srbiju vratili i poslednji pripadnici Vojske Srbije koji su u vojnoj bolnici bili prethodnih šest meseci.

Foto: Ministarstvo odbrane

Srpska vojna bolnica je bila angažovana u Centralnoafričkoj Republici od 2014. godine, kada je Vojska Srbije odgovorila na poziv UN za podršku u stabilizaciji bezbednosne i humanitarne situacije u toj zemlji i uputila medicinski kontingent. Bolnica je bila zadužena za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu mirovnih snaga UN, a od 2020. godine je imala punu autonomnost i samoodrživost, što znači da je svu opremu i medicinsko osoblje obezbeđivala Republika Srbija.

Naši lekari i medicinski tehničari izvodili su hitne i planirane hirurške intervencije, obezbeđivali su laboratorijsku, dijagnostičku i stomatološku podršku, kao i medicinsku evakuaciju povređenih i obolelih lica. Svoje zadatke izvršavali su u složenim bezbednosnim i klimatskim uslovima, pokazujući visok stepen stručnosti, odgovornosti i posvećenosti.

Za profesionalan, požrtvovan i efikasan rad, medicinsko osoblje Vojske Srbije je tokom angažovanja u mirovnoj operaciji dobilo brojna priznanja i pohvale od strane međunarodnih partnera i pretpostavljenih starešina, potvrđujući tako visok ugled i kredibilitet srpskog vojnog saniteta i Vojske Srbije u međunarodnom okruženju.

Foto: Ministarstvo odbrane

Dezangažovanjem vojne bolnice završen je važan segment učešća naše zemlje u ovoj mirovnoj operaciji, u kojoj sa angažovanjem i dalje nastavljaju naši štabni oficiri i vojni posmatrači.

Vojska Srbije ostaje opredeljena za nastavak učešća u mirovnim operacijama u skladu sa odlukama nadležnih državnih organa i spoljnopolitičkim prioritetima Republike Srbije. Trenutno je u devet mirovnih operacija, u Africi i na Bliskom istoku, angažovano više od 200 pripadnika Vojske Srbije.