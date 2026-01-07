Slušaj vest

Jedan Srbin koji već više od decenije živi i radi u Nemačkoj izazvao je burne reakcije na Redditu nakon što je priznao da je odbio da bude kum bratu, i to neposredno pred venčanje.

Njegova ispovest otvorila je veliku raspravu o porodičnim očekivanjima, dijaspori i pritisku koji se često stavlja na one koji žive "preko".

U objavi, koja se pojavila na popularnom Reddit forumu, autor navodi da je odrastao u tradicionalnoj srpskoj porodici gde je kumstvo "svetinja" i gde se takva uloga ne odbija.

Upravo zato, kaže, bio je šokiran kada je shvatio da mu porodica nije rekla celu istinu.

Naime, brat ga je zamolio da bude kum, ali je prećutao da je svadba već uveliko isplanirana kao velika i skupa ceremonija u Srbiji, sa više od 300 zvanica.

Tek kasnije je saznao da se od njega, kao kuma i člana dijaspore, očekuje ozbiljna finansijska pomoć, bez prethodnog dogovora.

Čovek koji je trebao da bude kum ima kredit u Nemačkoj. Foto: Shutterstock

"Imam kredit, decu i život u Nemačkoj. Niko me nije pitao da li mogu, samo se podrazumevalo da ću dati nekoliko hiljada evra jer sam ‘preko’", napisao je on.

Kada je rekao da ne može da učestvuje u troškovima u obimu koji se od njega očekuje, situacija je brzo eskalirala.

Porodica ga je, prema njegovim rečima, optužila da se "promenio", da je "zaboravio Srbiju" i da više ne razmišlja kao ranije.

Posle velike svađe, doneo je odluku koja je šokirala rodbinu - odustao je od kumstva, ali je ponudio da dođe na svadbu kao gost i pokloni onoliko koliko realno može da priušti.

Njegova objava izazvala je lavinu komentara. Mnogi korisnici Reddita stali su na njegovu stranu, navodeći da je reč o tipičnom pritisku koji porodice sa Balkana vrše na članove dijaspore, dok su drugi smatrali da je trebalo ranije da postavi granice, ali da nije pogrešio što je odbio finansijsku ucenu.

Stranci se iznenadili ulogom kuma u srpskoj kulturi. Foto: Profimedia

Posebnu pažnju privukli su komentari stranaca, koji su bili iznenađeni značajem kumstva u srpskoj kulturi i celu situaciju opisali kao "kulturni šok".