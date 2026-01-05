Slušaj vest

Zajedno sa decom prisustvovala je besedi patrijarha Porfirija u Hramu Svetog Save, gde je istakla da dani uoči Božića i okupljanje oko vere i tradicije imaju posebnu snagu.

„Zajednička molitva i susreti poput ovog danas šalju poruku da srpski narod, ma gde živeo, deli iste vrednosti i istu nadu“, istakla je.

Nakon posete Hramu Svetog Save, održan je prijem za decu u Konaku kneginje Ljubice pod nazivom „Božić kod kneginje“.

Milica Đurđević Stamenkovski ugostila u Beogradu decu iz regiona Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministar je tom prilikom poručila da je, u danima kada se svi okupljamo oko najdubljih vrednosti našeg naroda, porodice, zajedništva i vere, velika privilegija ugostiti srpsku decu iz regiona u Beogradu.

„Briga o deci i očuvanje veza sa našim narodom u regionu ostaju trajni prioriteti Srbije. Ovaj susret je poruka da Srbija misli na svoju decu gde god da žive i da su vrata naše prestonice za njih uvek otvorena. Neka im ovi dani u Beogradu ostanu kao uspomena na ljubav, pažnju i duhovnu snagu koja nas povezuje, posebno uoči Božića“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Srpska deca iz regiona, uzrasta od 9 do 14 godina, borave u Beogradu od 4. do 6. januara, uoči božićnih praznika.

Ne propustiteDruštvoMINISTARSTVO ZA RAD POMOGLO CRVENI KRST: Nova vozila za Majdanpek i Medveđu stižu na teren
viber_image_2026-01-04_18-18-59-721.jpg
DruštvoNE SMEMO ZABORAVITI NAŠE STARE: Ministarka Stamenkovski potpisala Sporazum o saradnji sa Eparhijom vranjskom – volonteri će obilaziti stare u čitavom okrugu
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoDRŽAVA VREDNUJE RAD, TRUD I POSVEĆENOST SVAKOG ZAPOSLENOG: Ministarka Stamenkovski o povećanju minimalca i plata za zaposlene u sistemu socijalne zaštite
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoFORMIRANA RADNA GRUPA ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O RODITELJIMA-NEGOVATELJIMA: 15 udruženja ispunilo uslove javnog poziva, oglasila se ministarka Stamenkovski
viber_image_2025-10-30_16-01-02-298.jpg