Slušaj vest

Bez obzira na vremenske uslove, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova neprekidno su na terenu, gde policija i vatrogasci-spasioci pomažu građanima, uklanjaju sneg, obezbeđuju prohodnost saobraćajnica i reaguju na sve prijave kako bi se očuvala bezbednost ljudi i imovine.

Na Instagram profilu MUP-a Srbije objavljene su fotografije koje pokazuju da bezbednost zaista nema vremenske uslove.

"Bezbednost nema vremenske uslove. Policija i vatrogasci-spasioci su na terenu.", stoji u objavi.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"BOLJE JEDA DAN KAO SOKO ŽIVETI, NEGO 100 GODINA KAO MIŠ SE SKRIVATI" Oglasio se Vučić: Srbija bira put časti, na to nas obavezuje istorija našeg naroda! VIDEO
Aleksandara Vučić
PolitikaVUČIĆ SE SASTAO SA GRADONAČELNIKOM MOSTARA KORDIĆEM: Razgovori o unapređenju odnosa između Srbije i BiH, kao i o značaju saradnje na lokalnom nivou (FOTO)
Aleksandar Vučić i Mario Kordić
PolitikaPROČITAJTE ISTORIJSKI GOVOR PREDSEDNIKA VUČIĆA IZ TREBINJA: "Otvorena je Pandorina kutija - bićemo spremni da pružimo adekvatan odgovor svakom agresoru"
Aleksandar Vučić.png
PolitikaVUČIĆ UPOZORIO ŠTA ĆE BITI AKO GRENLAND PADNE U RUKE AMERIKE! "Vašingtonu je dovoljno nekoliko sati da tamo isporuči vojnike"
vučić pink.jpg