Premijer Srbije Đuro Macut i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić posetili su večeras Sektor za vanredne situacije MUP-a povodom obilnih padavina i nevremena koje je zahvatilo veći deo teritorije države.

Kako se navodi u saopštenju Vlade Srbije, svi raspoloživi kapaciteti države su u punoj pripravnosti kako bi se obezbedila pravovremena i efikasna pomoć građanima u ugroženim područjima.

Tokom posete premijer se upoznao sa aktuelnom situacijom na terenu, merama koje su nadležni organi preduzeli, kao i daljim planovima u cilju zaštite života i imovine građana.

Poseban akcenat stavljen je na koordinaciju svih službi, preventivne aktivnosti i spremnost sistema za reagovanje u vanrednim okolnostima.

Macut je tom prilikom istakao da Vlada Srbije kontinuirano prati situaciju i da je u stalnom kontaktu sa svim relevantnim institucijama, lokalnim samoupravama i službama za vanredne situacije.

Takođe, premijer je uputio apel građanima da se pridržavaju preporuka nadležnih službi i da prate zvanična obaveštenja, naglasivši da će država preduzeti sve neophodne mere kako bi se posledice nevremena ublažile i situacija u potpunosti stavila pod kontrolu.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić naglasio je da su iskorišćeni svi kapaciteti Sektora za vanredne situacije kako bi se obezbedila veća sigurnost građana u svim ugroženim područjima na teritoriji Republike Srbije.

On je dodao da je Operativni centar Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova u stalnoj komunikaciji sa Javnim vodoprivrednim preduzećem "Srbijavode", Republičkim hidrometeorološkim zavodom i Javnim preduzećem "Putevi Srbije", a sve u cilju zaštite života i imovine građana.

