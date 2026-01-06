Slušaj vest

Pravoslavni vernici koji Božić slave po julijanskom kalendaru danas obeležavaju Badnji dan koji je ujedno i poslednji dan božićnog posta i najavljuje proslavu najradosnijeg praznika, rođenje Isusa Hrista.

Badnji dan je i porodični praznik i dan koji predstavlja veliku sreću, jer porodica na Badnje veče okupljena za posnom trpezom, dočekuje Božić. Od badnjaka i posne trpeze, preko dečje radosti, do snažne poruke zajedništva i brige za bližnje, Badnji dan postavlja još jedno važno pitanje-da li smo se i koliko, u ovom savremenim načinu života udaljili od suštine i koliko još uvek gajimo to istinsko zajedništvo?

O ovoj temi govorio je u emsiiji "Redakcija" njegovo Presveštenstvo vikarni Episkop toplički pri Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi, pomoćnik patrijarha srpskog i koordinator crkvene kuhinje, vladika Petar:

Vladika Petar Foto: Kurir Televizija

- U crkvenom računanju vremena, večrnja služba najavljuje bogoslovenje sutrašnjeg dana. Tokom bdenija biće glasno najavljen praznik. Božić je jedan od najvećih praznika jer se odnosi na najveći događaj u istoriji čovečanstva. Prodrlo je Božanstvo u istoriju i rođenje sina Božijeg je datum računanja vremena. To nam je dalo nadu u večni život.

Badnji dan i Badnje veče nisu međutim samo običaji, već vreme kada porodica zaista treba da pokaže svoje zajedništvo, a Vladika kaže da se čovek zauvek bori između svojih vrlina i mana:

- Uvek je ta borba između dobra i zla prisutna kod čoveka. U nama živi taj stari čovek koji nas vuče ka grehu. Pred nama je uvek izazov i dokle god se ne desi konačno spasenje čovek vodi borbu da očisti svoje srce od zla. Svako vreme nosi svoja iskušenja i to je u razliitim formama uvek postojalo. Božić je vreme da se preispitamo, da uđemo u svoje srce i da dobijemo u sebi snage da nastavimo da idemo pravo. Čovek koji spozna svoj greh je veći od onog što vidi anđele. Bogosluženje je veoma bitno. Božansku energiju upijamo u svoje srce i nakon toga spoznajemo da smo se možda ogrešili od nekoga.

Foto: Budućnost Srbije/Instagram printscreen

Običaji na Badnji dan

Sa prvim mrakom bi trebalo uneti i Badnjak u kuću, a kako običaji nalažu, a Badnji dan se ne ide u goste i ništa ne treba iznositi iz kuće.

- Nije crveno slovo, što bi se reklo, da ne smete da izađete iz kuće. Svaka crkva i manastir su otvoreni za voljne posetioce. Gostoljublje je najveća Hrišćanska vrlina. Danas treba da se podsetimo značaja porodice i bitna je ta topla porodična atmosfera. I sam Gospod se rodio u okviru jedne male porodice u pećini među jaslama i stokom, okružen pravednim Josifom i majkom Bogorodicom koja ga je rodila. Božić jeste praznik kada treba da se podsetimo da je porodica blagoslovena. Danas ima mnogo razvoda, rasturanja porodica. Mora da se shvati vrednost porodice i braka kao institucije.

Kao koordinator crkvene kuhinje Vladika će sutra zajedno sa beskućnicima provesti praznik. Za mnoge je obrok u prostorijama crkvene kuhinje Verskog dobrotvornog starateljstva ujedno i jedini obrok, međutim hrana nije jedino što se pruža osobama koje nemaju dom:

- Osim crkvene kuhinje, gde se preko 2000 obroka podeli, tu naši korisnici mogu da se okupaju. Imamo butik gde ih snabdevamo obućom i odećom Takođe, imamo i malu ambulantu kao i pravni tim. Trudimo se da im izađemo u susret.

Vladika Petar: Sa večernjom liturgijom počinje služba sutrašnjeg dana Izvor: Kurir televizija

