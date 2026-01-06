Slušaj vest

Večito pitanje, naročito tokom prazničnih dana kada se trpeza puni raznovrsnom hranom, jeste koliko namirnica možemo da kupimo za što manje novca. Građani se sve češće pitaju da li je danas uopšte moguće napraviti dobru kupovinu, posebno na pijacama, za koje se godinama unazad govori da postaju sve skuplje.

Upravo zato, ekipa Kurir televizije obišla je pijace i proverila kako se trenutno kreću cene sušenog i koštunjavog voća, koje je u ovom periodu veoma traženo. Ispostavilo se da cene značajno variraju u zavisnosti od vrste proizvoda.

Cene na pijacama porasle

Suva višnja dostiže cenu od 2.300 dinara po kilogramu, dok su brusnica i suva šljiva nešto pristupačnije i koštaju oko 1.000 dinara. Kajsije i pečeni bademi prodaju se po ceni od oko 1.400 dinara. I ove godine, kao i ranijih sezona, najskuplji proizvod na tezgama je pečeni lešnik, čija cena dostiže 2.200 dinara po kilogramu.

Iako ponuda na pijacama ostaje raznovrsna, jasno je da za bogatiju kupovinu građani moraju pažljivo da planiraju i biraju, jer cene, naročito tokom praznika, predstavljaju ozbiljan izazov za kućni budžet.

Saša Milićević, pedijatar otkrio je koliko je zdravo suvo voće:

- Suvo voće je bogato mineralima, vitaminima i vlaknima kao i antioksidanskima. Jedino mora da se vodi računa o šećeru. Post se završava i najbolje je da prvo pojedemo nešto kuvano kako bi napravili što blaži prelaz. Treba biti obazriv, organizam se odvikao od takve hrane i bilo bi najbolje pojesti kuvano meso - rekao je doktor posetivši ovu pijacu.

Pored suvog voća koje je neizostavan deo praznične trpeze, posebnu pažnju građana uoči Božića privlači i praseće pečenje. Na pijacama i kod prodavaca pečenja, cena ove tradicionalne božićne namirnice kreće se od 2.400 do 3.000 dinara po kilogramu, u zavisnosti od kvaliteta i mesta kupovine.

Sastavni deo božićnih običaja je i badnjak, čija se cena za klasične vezice kreće od 150 do 200 dinara. Međutim, pored osnovne ponude, vredni prodavci su se potrudili da kupcima ponude i bogatije aranžmane.

Tako se na tezgama mogu pronaći dekorativni kompleti koji, osim badnjaka, sadrže žito i sveću, a njihova cena iznosi od 1300 dinarado čak 4000 dinara.

