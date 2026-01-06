Slušaj vest

Studenti koji su ostvarili prosek od 9,25 do 9,50 nagrađeni su iznosom od 20 hiljada dinara, dok su svi sa prosekom preko 9,51 dobili nagradu u visini od 30 hiljada dinara.

- Drago mi je da i 2026. godinu započinjemo jednim od najlepših događaja, a to je nagrađivanje najuspešnijih studenata. Neka vam ova nagrada bude motiv da u budućem periodu radite još više, da budete još uporniji i da jednog dana svoje znanje primenite u Vranju. Zapamtite, jedino bogatstvo koje vam niko ne može oduzeti je znanje. Želim svima vama mnogo uspeha kako na ličnom, tako i na poslovnom planu. Nastavite da koračate stazom koju ste, sigurna sam, već dobro utabali - rekla je predsednica Skupštine Zorica Jović.

Foto: T. S.

Ona je istakla da je među studentima sa zapaženim rezultatima njih 54 sa teritorije Grada Vranja, što u odnosu na broj od 29 iz ranijeg perioda samo govori o postignutom uspehu mladih ljudi iz ovog grada. U ime nagrađenih studenata zahvalila se Emilija Dodić, studentkinja Filozofskog fakulteta u Nišu.

U skupštini Grada Vranja održan je prijem za najbolje studente u 2025.

- Fakultet nas uči znanju, ali i istrajnosti. Budite ambiciozni, znanje vam nikad niko ne može oduzeti - poručila je kolegama Emilija Dodić studentkinja Filozofskog fakulteta u Nišu.

Foto: T. S.

Ove godine nagrađena su 54 studenta, sa Medicinskog, Filozofskog, fakulteta Političkih nauka, Tehničkih fakulteta…

Kako je najavljeno uplata će biti realizovana danas.