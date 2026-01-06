Slušaj vest

Sa tugom je saopšteno da je preminula Mina Popović. Njena borba je završena, ali je porodica sada suočena sa organizacijom njenog povratka u Srbiju.

Za transport posmrtnih ostataka neophodno je prikupiti 14.500 američkih dolara, zbog čega je pokrenuta akcija prikupljanja pomoći. Porodica se obratila javnosti sa apelom svim ljudima dobre volje da, u skladu sa mogućnostima, pruže podršku u ovom teškom trenutku.

Mina Popović Foto: Kurir Televizija

Pomoć se može uputiti putem UniCredit banke, na ime Marije Popović, broj računa 170-10646083000-17, kao i putem GoFundMe kampanje, kojoj se može pristupiti skeniranjem QR koda objavljenog u apelu.

Svaka donacija, kao i deljenje informacija o akciji, ima veliki značaj za porodicu u ovom bolnom periodu.

Kurir.rs