Nakon smrti Mine Popović, porodica je pokrenula apel za pomoć kako bi se prikupila sredstva za njen povratak u Srbiju. Za transport je potrebno 14.500 dolara, a uplate su moguće putem banke i GoFundMe kampanje
APEL ZA POMOĆ: Nakon smrti Mine Popović, porodici potrebna novčana sredstva za njen povratak u Srbiju
Sa tugom je saopšteno da je preminula Mina Popović. Njena borba je završena, ali je porodica sada suočena sa organizacijom njenog povratka u Srbiju.
Za transport posmrtnih ostataka neophodno je prikupiti 14.500 američkih dolara, zbog čega je pokrenuta akcija prikupljanja pomoći. Porodica se obratila javnosti sa apelom svim ljudima dobre volje da, u skladu sa mogućnostima, pruže podršku u ovom teškom trenutku.
Mina Popović Foto: Kurir Televizija
Pomoć se može uputiti putem UniCredit banke, na ime Marije Popović, broj računa 170-10646083000-17, kao i putem GoFundMe kampanje, kojoj se može pristupiti skeniranjem QR koda objavljenog u apelu.
Svaka donacija, kao i deljenje informacija o akciji, ima veliki značaj za porodicu u ovom bolnom periodu.
