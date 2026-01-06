Slušaj vest

- Badnje jutro okupilo nas je, kao što su se nekada naši preci na ovaj praznik okupljali - oko ognjišta, oko matice. Sabrani u našoj Srbiji sa srpskom dečicom iz regiona, prisustvovali smo unošenju Badnjaka u Predsedništvo. Neka nas ovo sveto drvo ogreje i okrepi snagom da budemo dostojni naše vere i naše otadžbine. Srećan praznik, braćo i sestre - istakla je ministarka.

Podsećamo, Milica Đurđević Stamenkovski je juče ugostila decu srpske nacionalnosti iz regiona, tačnije iz Prijedora, Herceg Novog i Grahova, koja su u poseti Beogradu.

Zajedno sa decom prisustvovala je besedi patrijarha Porfirija u Hramu Svetog Save, gde je istakla da dani uoči Božića i okupljanje oko vere i tradicije imaju posebnu snagu.

„Zajednička molitva i susreti poput ovog danas šalju poruku da srpski narod, ma gde živeo, deli iste vrednosti i istu nadu“, istakla je.

Nakon posete Hramu Svetog Save, održan je prijem za decu u Konaku kneginje Ljubice pod nazivom „Božić kod kneginje“.

1/10 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski ugostila u Beogradu decu iz regiona Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministar je tom prilikom poručila da je, u danima kada se svi okupljamo oko najdubljih vrednosti našeg naroda, porodice, zajedništva i vere, velika privilegija ugostiti srpsku decu iz regiona u Beogradu.