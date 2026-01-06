BADNJE JUTRO OKUPILO NAS JE OKO OGNJIŠTA, OKO MATICE: Ministarka Stamenkovski sa srpskom dečicom iz regiona prisustvovala unošenju badnjaka u Predsedništvo
- Badnje jutro okupilo nas je, kao što su se nekada naši preci na ovaj praznik okupljali - oko ognjišta, oko matice. Sabrani u našoj Srbiji sa srpskom dečicom iz regiona, prisustvovali smo unošenju Badnjaka u Predsedništvo. Neka nas ovo sveto drvo ogreje i okrepi snagom da budemo dostojni naše vere i naše otadžbine. Srećan praznik, braćo i sestre - istakla je ministarka.
Podsećamo, Milica Đurđević Stamenkovski je juče ugostila decu srpske nacionalnosti iz regiona, tačnije iz Prijedora, Herceg Novog i Grahova, koja su u poseti Beogradu.
Zajedno sa decom prisustvovala je besedi patrijarha Porfirija u Hramu Svetog Save, gde je istakla da dani uoči Božića i okupljanje oko vere i tradicije imaju posebnu snagu.
„Zajednička molitva i susreti poput ovog danas šalju poruku da srpski narod, ma gde živeo, deli iste vrednosti i istu nadu“, istakla je.
Nakon posete Hramu Svetog Save, održan je prijem za decu u Konaku kneginje Ljubice pod nazivom „Božić kod kneginje“.
Ministar je tom prilikom poručila da je, u danima kada se svi okupljamo oko najdubljih vrednosti našeg naroda, porodice, zajedništva i vere, velika privilegija ugostiti srpsku decu iz regiona u Beogradu.
„Briga o deci i očuvanje veza sa našim narodom u regionu ostaju trajni prioriteti Srbije. Ovaj susret je poruka da Srbija misli na svoju decu gde god da žive i da su vrata naše prestonice za njih uvek otvorena. Neka im ovi dani u Beogradu ostanu kao uspomena na ljubav, pažnju i duhovnu snagu koja nas povezuje, posebno uoči Božića“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.