Slušaj vest

Iako crkva to ne preporučuje, poslednjih godina sve se češće može videti da ljudi badnjak stavljaju na auto. Badnjak ima duboko versko značenje i ne treba ga korisiti kao amajliju za vozilo.

Upravo o tome je govorio teolog Aleksandar Đurđević, koji je istakao da badnjaku nije mesto na vozilu.

-Badnjaku nije mesto na autu i on ne služi kao amajlija i neće vas zaštititi od udesa. Time nećemo pokazati koliki smo vernici, jer da to treba da se radi svi sveštenici, vladike pa i sam patrijarh, bi ukrasili svoje automobile badnjakom. Možda ovo nije trebalo ni da se kaže, ali smo svedoci da je ova pojava i te kako učestala poslednjih godina - naveo je Đurđević na Tiktoku.

Badnjaku nije mesto na autu Foto: screenshot IG/verska.nastava

Neki to rade iz verovanja da će im pomoći da auto "bolje ide" ili "manje troši"...

- Ukoliko znate nekoga ko stavlja badnjak na hladnjak, kako ja to od milošte volim da kažem, recite mu šta badnjak predstavlja, čemu on služi i pošaljite mu ovaj video jer će u opisu moći da pročita šta badnjak uopšte predstavlja - dodao je teolog.

Potom je u opisu objasnio šta predstavlja paljenje badnjaka i otkud ono uopšte u Pravoslavnoj crkvi.

- Pre nego što smo preuzeli hrišćanstvo, mi stari Sloveni smo bili pagani. Pagani su palili badnjak bogu Suncu i upravo je badnjak simbol svetlosti koja pobeđuje tamu. Mi smo od 9. veka, od Svete braće Kirila i Metodija poprimili hrišćanstvo i simbolično palimo badnjak, koji je Svetlost Hristova koja pobeđuje tamu i greh - napomenuo je Đurđević.

Badnjak ne služi kao amajlija i neće vas zaštititi od udesa Foto: screenshot IG/verska.nastava

Naglasio je da paljenje badnjaka nije centar Božića.

- Centar je na Svetoj Liturgiji i dokle god se to ne kosi sa Svetom Liturgijom, Crkva će to prihvatati kao simboličan način na koji ćemo proslaviti praznik. Paljenje badnjaka predstavlja drvo života, odnosno samog Hrista koji dolazi da svetu donese život i svetlost i drvo koje su mudraci zapalili kako bi se ugrejala Vitlejemska pećina. Slama pretvara svaki dom u Vitlejemsku pećinu u kojoj je Hristos rođen - naveo je teolog i dodao:

- Crkva ne propisuje kada se badnjak unosi u kuću, kada se slama unosi u kuću, kako se šta radi. To su sve običaji koji se razlikuju od mesta do mesta.