Kompanija Hemofarm saopštila je danas da je pojačala snabdevanje tržišta Srbije infuzionim rastvorima i istakla da se potpuna stabilizacija očekuje u januaru.

Tokom smanjenih isporuka zbog privremenog zastoja u proizvodnji, distribucija je bila organizovana prema jasno definisanim prioritetima, pre svega bolnicama, kliničkim centrima i ambulantama, navedeno je u saopštenju.

Hemofarm je, kako je istaknuto, u decembru značajno pojačao sve resurse u proizvodnji i distribuciji infuzionih rastvora kako bi se ponovo uspostavilo redovno i normalno snabdevanje tržišta.

Precizirano je da je kompanija samo tokom decembra zdravstvenom sistemu Srbije ukupno isporučila više od 1,3 miliona pakovanja infuzionih rastvora, čime je, kako se dodaje, u kratkom roku dodatno ojačano snabdevanje zdravstvenih ustanova.

U okviru tih količina, kod fiziološkog rastvora (Natrii chloridi 0,9 odsto 500 ml), čija prosečna mesečna potrošnja iznosi oko 550.000 pakovanja, kompanija Hemofarm je uspela da u decembru isporuči više od 708.000 pakovanja.

Istovremeno, isporuke pet odsto glukoznog rastvora od 500 mililitara dostigle su više od 236.000 pakovanja, u poređenju sa prosečnom mesečnom potrošnjom od oko 140.000 pakovanja tokom 2025. godine.

Kod Hartmanovog rastvora od 500 mililitara u decembru je isporučeno gotovo 193.000 pakovanja, u odnosu na prosečnih 125.000 mesečno, dok je natrijum-hloridni rastvor sa dodatkom (Natrii chl inf com ring 500 ml) isporučen u količini većoj od 155.000 pakovanja, što je iznad uobičajenog mesečnog nivoa.

Isporuke 10 odsto glukoznog rastvora od 500 mililitara bile su prilagođene realnim potrebama zdravstvenih ustanova i njegovoj specifičnoj primeni u terapiji, te su u decembru iznosile nešto više od 22.000 pakovanja.

Iz Hemofarma su naglasili da prioritet kompanije ostaje bezbednost pacijenata i kontinuitet terapije, zbog čega su zdravstvene ustanove u svakom trenutku bile u fokusu isporuka, u bliskoj koordinaciji sa nadležnim institucijama.

Kurir/ Nova S