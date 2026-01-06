DRAMA KOD LJUBOVIJE! IZLILA SE DRINA, LJUDI BILI "ZAROBLJENI": Pripadnici Sektora za vanredne situacije spasili 9 osoba iz vikend naselja! (foto, video)
Prava drama odigrala se u vikend naselju Davidovići kod Ljubovije, kada se tokom noći izlila reka Drina i "zarobila" nekoliko ljudi!
Pripadnici Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Ljubovija morali su zbog toga da intervenišu, pa su jutros evakuisali ukupno devet osoba iz vikend naselja.
- Drina je nadošla tokom noći i izlila se, pa ljudi nisu mogli da izađu iz kuća i naselja. Vatrogasci-spasioci su čamcima došli do ljudi i akcija spasavanja je bezbedno izvedena.
Inače, zbog nepovoljnih vremenskih uslova na nekoliko područja u zemlji, svi kapaciteti Sektora za vanredne situacije su iskorišćeni.
- Pripadnici SVS obilaze kritične lokacije po Srbiji, prate vremensku situaciju i komuniciraju sa stanovništvom, a sve u cilju bezbednosti ljudi i zaštite njihove imovine - kaže izvor Kurira.
Inače, na teritoriji grada Loznice juče je proglašena vanredna situacija usled otežanog snabdevanja električnom energijom. To je odlučeno na vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, održanoj juče povodom obilnih snežnih padavina i nastalih problema u lozničkom kraju.
A povodom obilnih padavina i nevremena koje je zahvatilo veći deo teritorije naše zemlje, premijer Srbije Đuro Macut i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić posetili su sinoć Sektor za vanredne situacije MUP-a. Detaljnije o tome pročitajte OVDE.