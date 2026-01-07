Slušaj vest

Iako je sneg prethodnih dana širom Srbije doneo brojne probleme u saobraćaju i svakodnevnom životu, ima i onih koji su istinski uživali u zimskim čarolijama.

Društvene mreže preplavile su fotografije raznih figura od snega, ali jedan sneško iz Južnog Banata posebno je privukao pažnju.

Trenutno se najveći Sneško Belić u opštini Opovo nalazi u Sakulama, a visok je nešto više od pet metara.

Iza ove snežne figure stoji grupa dece i omladinaca.

- Trenutno se najveći Sneško Belić u opštini nalazi u Sakulama, u ulici Borisa Kidriča, visok je malo više od 5 metara, a napravili su ga Danijela, David, Ivan, Dragan, Nenad, Lidija, Stefan i Ljilja - objavila je Fejsbuk stranica "Glas Opova".

Ova fotografija oduševila je mnoge.

- Za ovaj trud ovu decu treba nagraditi, sutra stiže paket slatkiša od lovačkog društva iz Barande - navodi se u komentaru.

Kako se može zaključiti iz komentara, ova ekipa je uz pomoć merdevina uspela da napravi visoku snežnu figuru.

- Decu vratiti prorodi i igri u prirodi.. Bravo za graditelje - glasi jedan od komentara.