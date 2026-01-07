Slušaj vest

Iako je sneg prethodnih dana širom Srbije doneo brojne probleme u saobraćaju i svakodnevnom životu, ima i onih koji su istinski uživali u zimskim čarolijama.

Društvene mreže preplavile su fotografije raznih figura od snega, ali jedan sneško iz Južnog Banata posebno je privukao pažnju.

Trenutno se najveći Sneško Belić u opštini Opovo nalazi u Sakulama, a visok je nešto više od pet metara.

Iza ove snežne figure stoji grupa dece i omladinaca.

- Trenutno se najveći Sneško Belić u opštini nalazi u Sakulama, u ulici Borisa Kidriča, visok je malo više od 5 metara, a napravili su ga Danijela, David, Ivan, Dragan, Nenad, Lidija, Stefan i Ljilja - objavila je Fejsbuk stranica "Glas Opova".

Ova fotografija oduševila je mnoge.

- Za ovaj trud ovu decu treba nagraditi, sutra stiže paket slatkiša od lovačkog društva iz Barande - navodi se u komentaru.

Kako se može zaključiti iz komentara, ova ekipa je uz pomoć merdevina uspela da napravi visoku snežnu figuru.

- Decu vratiti prorodi i igri u prirodi.. Bravo za graditelje - glasi jedan od komentara.

Ne propustitePolitikaJA SAM NAJLEPŠI: Sneško Belić sa srpskom trobojkom broj jedan u Davosu
snesko-srpska-zastava-davos.jpg
SrbijaZIMSKE ČAROLIJE NIKOGA NE OSTAVLJAJU RAVNODUŠNIM, ALI OVA MAMA JE BUKVALNO ODUŠEVILA: Kada vidite šta je Novosađanka Jelena napravila od snega, OSTAĆETE BEZ TEKSTA! (FOTO)
whatsapp-image-20181215-at-12.54.36.jpg
SrbijaELEKTRIČAR MIĆA IZ KRAGUJEVCA PRAVI SKULPTURE OD SNEGA: Pogledajte Sneška, lavića, zmaja, debeljka! (FOTO)
pjimage.jpg
SrbijaMAŠINOVOĐA SE PRESEK’O, VOZ STAJAO 20 MINUTA: Prepao ga Sneško Belić na šinama, obaveštena i policija! (FOTO)
snesko-belic-i-voz.jpg

Sneško Belić na Novom Beogradu Izvor: Instagram