Dok je okupirani Beograd 1942. godine drhtao pod čizmom Gestapoa i policijskom torturom, četvorica mladića, gotovo golobradih radnika, odlučili su da presude čoveku kojeg su zvali "zver u ljudskom obliku". Ovo je priča o likvidaciji Đorđa Kosmajca, zamenika upravnika logora Banjica, akciji koja je uzdrmala temelje novog poretka i izazvala jezivu osvetu.

Ko je bio Đorđe Kosmajac

Beogradom je u rano proleće 1942. godine vladao strah. Među imenima koja su izazivala najveću jezu bilo je ime Đorđa Kosmajca. Ovaj predratni agent i član Ljotićevog "Zbora" postao je strah i trepet kao zamenik upravnika logora na Banjici.

Đorđe Kosmajac sa nacistima u okupiranom Beogradu Foto: Arhiva

Čak je i zloglasni Božidar Boško Bećarević, šef antikomunističkog odseka, kasnije svedočio o njegovoj surovosti:

- Tortura je retko primenjivana, a grubošću se isticao samo Đorđe Kosmajac. Drugi islednici su kažnjavani kada bi preterali sa batinama.

Iako su mnogi smatrali da Bećarević time pere svoju biografiju, svedočenja preživelih su bila jasna: Kosmajac je bio "glavni batinaš" koji je uživao u mučenju zatvorenika.

U trenutku kada je komunistički pokret u Beogradu bio skoro potpuno uništen masovnim hapšenjima, ostala je tek šačica ilegalaca. Prosečna starost svega 23 godine. Bez vojne obuke, ali sa ogromnom hrabrošću. Okružni komitet donosi sudbonosnu odluku: Kosmajac mora biti eliminisan.

Zadatak je poveren četvorici mladića sa Korduna - Miliću Martinoviću (obućaru), Branku Bulatu (mehaničaru), Đuri Mađerčiću (bravaru) i Nikoli Strineki (krojaču).

Milić Martinović Foto: Arhiva

Đuro Mađerčić Foto: Arhiva

Zanimljivo je da su ovi momci ranije imali neuspešne akcije jer nisu znali da rukuju oružjem. Jedna meta im je čak pobegla tako što im je izbila revolver - metlom! Ipak, 6. marta 1942, popravnog ispita nije bilo.

Zaseda u Zmaja od Noćaja

Tog jutra, u 8 sati, atentatori su čekali u Ulici Zmaja od Noćaja. Kosmajac je tuda prolazio svakog dana ka ozloglašenoj "Glavnjači".

Svedočanstvo aktera Đura Mađerčića ledi krv u žilama:

- Kada su naišli, pripucali smo im u leđa. Kosmajac se odmah srušio. Prišao sam mu dok je ležao na trotoaru i ispalio još jedan metak u njega, pa sam utekao.

U opštoj pometnji nastradao je i agent Obrad Zalad, ali ne od partizanskog metka! Njega je greškom ubio gestapovac Jakob Novak, misleći da je Zalad jedan od atentatora koji beži.

Okupatorska vlast bila je u šoku. Na sahrani Kosmajca, moćni šef srpske državne bezbednosti Dragi Jovanović održao je zapaljiv govor:

- Beograde! Padaju glave onako kako ne dolikuje Srbima... Čaša gorčine je puna i prepuna! Nećemo moći da se suzdržimo prema ubicama!

Pretnja je bila brutalna i brza. Već sutradan, 7. marta, streljano je 150 ljudi u znak odmazde.

Susret sa Gestapoom

Iako su isprva pobegli, mladići su ubrzo pohapšeni nakon što je jedan od organizatora pod torturom progovorio. Odvedeni su u logor na Banjici. Tamo ih je posetio major Gestapoa, Herbert Jung. Kada ih je upitao da li im je žao što su ubili čoveka iste nacionalnosti, dobio je odgovor koji je ušao u istoriju:

- Oni i nisu bili ljudi, a nacionalnost im je bila batinaška!