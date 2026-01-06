Slušaj vest

Više od 50 vozača u Užicu sankcionisano je tokom kontrole jer deca u vozilima nisu bila propisno vezana, što policija ističe kao jedan od najopasnijih prekršaja u saobraćaju!

Na teritoriji koju pokriva Policijska uprava u Užicu, od početka decembra, evidentirane su 44 saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe zadobila teške, a 16 lake telesne povrede.

Saobraćajna policija je, od početka decembra, na teritoriji Policijske uprave u Užicu otkrila i sankcionisala više od 2.000 vozača koji su počinili prekršaje.

Najviše je sankcionisano prekršaja prekoračenja brzine – 846, a potom i nekorišćenja sigurnosnog pojasa – 487, korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje – 194 i nepropisnog prevoženja dece u vozilima – 56.

Policija je za volanom zatekla 134 vozača koja su vozila pod dejstvom alkohola i 2 pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Iz Policijske uprave u Užicu, apeluju na građane da praznike proslave odgovorno, da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili psihoaktivne supstance i da odgovornim ponašanjem daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.

- U cilju očuvanja što povoljnijeg stanja bezbednosti saobraćaja tokom novogodišnjih i božićnih praznika, pripadnici saobraćajne policije sprovoditi mere pojačane kontrole saobraćaja do 8. januara, a akcenat će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji najviše utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda i težinu posledica nezgoda, saopšteno je iz policije.

