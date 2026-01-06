Slušaj vest

Njih je u prestonici ugostila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Zajedno sa decom prisustvovala je besedi patrijarha Porfirija u Hramu Svetog Save, gde je istakla da dani uoči Božića i okupljanje oko vere i tradicije imaju posebnu snagu.

Nakon posete Hramu Svetog Save, održan je prijem za decu u Konaku kneginje Ljubice pod nazivom „Božić kod kneginje“.

Ministar je tom prilikom poručila da je, u danima kada se svi okupljamo oko najdubljih vrednosti našeg naroda, porodice, zajedništva i vere, velika privilegija ugostiti srpsku decu iz regiona u Beogradu.

„Briga o deci i očuvanje veza sa našim narodom u regionu ostaju trajni prioriteti Srbije. Ovaj susret je poruka da Srbija misli na svoju decu gde god da žive i da su vrata naše prestonice za njih uvek otvorena. Neka im ovi dani u Beogradu ostanu kao uspomena na ljubav, pažnju i duhovnu snagu koja nas povezuje, posebno uoči Božića“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.

