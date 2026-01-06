Slušaj vest

Zbog naglog porasta vodostaja reke Drine, Gradski štab za vanredne situacije u Zvorniku proglasio je vanrednu situaciju. Tokom noći nivo reke je dramatično porastao, a jutros je Hidroelektrana „Mali Zvornik“ bila primorana da pusti velike količine vode kako bi regulisala dotok sa uzvodnih područja.

Prema podacima, protok vode na HE Bajina Bašta trenutno iznosi 2.350 kubnih metara u sekundi, a očekuje se da u poslepodnevnim časovima u Zvorniku dostigne 2.500 do 2.700 kubnih metara. Komandant Gradskog štaba Bojan Ivanović upozorio je da situacija u narednim danima neće biti optimistična i da se očekuje dodatni porast vodostaja.

Nažalost, posledice su već vidljive – dva automobila završila su pod vodom na parkingu pored Drine, dok su pripadnici Službe civilne zaštite i Vatrogasne jedinice Zvornik već intervenisali u naseljima Terminal i vikend naselju Šepku. Stanovništvo je upozoreno na potencijalnu opasnost, a komunalne službe i mehanizacija su usmerene ka najugroženijim područjima.

U poslovnoj zoni Јadar pripremaju se vreće s peskom, a gradska uprava je u stalnoj komunikaciji sa svim nadležnim službama kako bi se smanjila šteta. Problemi sa snabdevanjem električnom energijom u mestima bez struje utiču i na vodosnabdevanje, pa će cisternama biti dostavljena voda domaćinstvima koja su pogođena prekidima.

Ivanović je istakao da su pritoke Sapna, Hoča i Drinjača trenutno u svojim koritima i da ne predstavljaju opasnost, ali veliki talas sa izvora od Foče i Bajine Bašte predstavlja izazov na koji trenutno ne mogu direktno uticati.