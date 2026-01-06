Slušaj vest

Vernici danas slave Badnji dan i veče, a ovaj praznik sa sobom donosi veliki broj običaja. Ipak, jerej Tomislav Krčmar istakao je da je jedan posebno važan.

- Sam praznik Božića se nekada u našoj crkvi proslavljao zajedno sa Bogojavljanjem pod zajedničkim nazivom javljanja Boga u svetu. Krajem 4. veka počeli smo da ga slavimo odvojeno. Ovaj datum je po predanju izabran da kada je Eva začela gospoda Isusa Hrista drugog Adama 25. marta kada je i stvoren prvi čovek, Adam. To je vreme prolećne ravnodnevnice kada dani postaju sve duži. Devet meseci kasnije javlja se Isus Hrist, lice svetlosti, pravde, drugo lice Svete Trojice, a to je dan zimske ravnodnevnice, posle toga dani postaju duži, a noć kraća - kaže Krčmar.

NAJBITNIJI OBIČAJ KOJI DANAS TREBA ISPOŠTOVATI Jerej za Kurir poslao važnu poruku vernicima: Evo zašto se Božić i Badnji dan proslavljaju baš ovog datuma Izvor: Kurir televizija

On dodaje da je ovako određeno i da Sveti Jovan Krstitelj koji je od Hrista stariji pola godine da njegovo začeće slavimo u vreme jesenje ravnodnevnice kada dani postaju sve kraći, a rođenje 7. jula kada se dani skraćuju.

- Ovo je porečima Svetog Jovana Krstitelja kada kaže da gospod treba da se uzdiže, a on smanjuje.

Za najbitnije običaje Jernej Tomislav Krčmar navodi da treba doći u crkvu i pomoliti se Bogu, nositi radost i mir u sebi.

- Treba imati pre svega smirenosti u duši, ljubav i da se unizimo iz ljubavi, ne straha. Ljubav je ta zbog koje treba da jedni prema drugima unižavamo. Samim tim ćemo imati radosti i mira u sebi. Mir pre svega nije spoljašnje blagostanje, već mir u duši i savesti. Tada imamo i radost u sebi i radost pozdrava onima kojima se pozdravljamo ovih dana, mir Božji, Hirstost se rodi!

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs