U reonu Dubašnice kod Bora, u svojoj isposnici ostao je zavejan Radiša Bakić, koji živi isposničkim životom.

Zbog teških vremenskih uslova, bez mogućnosti snabdevanja hranom i lekovima, za sebe i životinje o kojima brine, jutros je organizovana hitna dostava pomoći.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Bor, sa dva terenska vozila i specijalnim vozilom sa gusenicama (KVAD), uz inicijativu i asistenciju grada Bora, pomoć JKP „3. oktobar“ koje je radnom mašinom prokrčilo deo puta, kao i podršku pripadnika PU Bor i Gorske službe spasavanja stanica Bor, uspešno su dopremili neophodnu pomoć.

Isposnica je udaljena oko 10 km od asfaltnog puta i oko 30 km od glavne magistrale.