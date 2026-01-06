Slušaj vest

U reonu Dubašnice kod Bora, u svojoj isposnici ostao je zavejan Radiša Bakić, koji živi isposničkim životom.

Zbog teških vremenskih uslova, bez mogućnosti snabdevanja hranom i lekovima, za sebe i životinje o kojima brine, jutros je organizovana hitna dostava pomoći.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Bor, sa dva terenska vozila i specijalnim vozilom sa gusenicama (KVAD), uz inicijativu i asistenciju grada Bora, pomoć JKP „3. oktobar“ koje je radnom mašinom prokrčilo deo puta, kao i podršku pripadnika PU Bor i Gorske službe spasavanja stanica Bor, uspešno su dopremili neophodnu pomoć.

Isposnica je udaljena oko 10 km od asfaltnog puta i oko 30 km od glavne magistrale.

- U danima Božića, kada se podsećamo solidarnosti, brige i zajedništva, ova akcija pokazuje ono najvažnije, da su vatrogasci spasioci i službe bezbednosti tu u svakoj prilici, spremni da se nađu i pomognu, bez obzira na uslove i udaljenost. Mir, toplina i sigurnost - to je duh koji nas povezuje - navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ne propustiteHronikaHUMANOST NA DELU! Pripadnici sektora za vanredne situacije ustupili 4 rezervoara za vodu opštini Trgovište kako bi ublažili posledice suše! (FOTO)
MUP Srbije.jpg
HronikaČETIRI OSOBE UPALE U NABUJALU REKU KOD LESKOVCA, ŽIVOT IM VISIO O KONCU: Vatrogasci-spasioci u poslednji čas reagovali (foto)
VUCJE.jpg
DruštvoDRAMA KOD LJUBOVIJE! IZLILA SE DRINA, LJUDI BILI "ZAROBLJENI": Pripadnici Sektora za vanredne situacije spasili 9 osoba iz vikend naselja! (foto, video)
Ljubovija
DruštvoSve službe u punoj pripravnosti zbog nevremena u Srbiji: Macut i Dačić posetili Sektor za vanredne situacije
5.jpg