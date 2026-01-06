ISPOSNIK RADIŠA BAKIĆ IZ BORA OSTAO ZAVEJAN BEZ HRANE I LEKOVA: VAtrogasci-spasioci još jednom pokazali koliko srce imaju! (foto)
U reonu Dubašnice kod Bora, u svojoj isposnici ostao je zavejan Radiša Bakić, koji živi isposničkim životom.
Zbog teških vremenskih uslova, bez mogućnosti snabdevanja hranom i lekovima, za sebe i životinje o kojima brine, jutros je organizovana hitna dostava pomoći.
Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Bor, sa dva terenska vozila i specijalnim vozilom sa gusenicama (KVAD), uz inicijativu i asistenciju grada Bora, pomoć JKP „3. oktobar“ koje je radnom mašinom prokrčilo deo puta, kao i podršku pripadnika PU Bor i Gorske službe spasavanja stanica Bor, uspešno su dopremili neophodnu pomoć.
Isposnica je udaljena oko 10 km od asfaltnog puta i oko 30 km od glavne magistrale.
- U danima Božića, kada se podsećamo solidarnosti, brige i zajedništva, ova akcija pokazuje ono najvažnije, da su vatrogasci spasioci i službe bezbednosti tu u svakoj prilici, spremni da se nađu i pomognu, bez obzira na uslove i udaljenost. Mir, toplina i sigurnost - to je duh koji nas povezuje - navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova.