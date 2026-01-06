Slušaj vest

Kao i svake godine, i ovog šestojanuarskog jutra, dok je nad Borom još vladala tišina, rudari rudnika Čukaru Peki zaputili su se po badnjak. Hladno i kišovito jutro pratilo je njihove korake dok su, složno i sa osmehom, rudarskim stazama stigli do obližnje šume u blizini rudarskog parka.





Po Badnjak — sveto drvo koje se, kako kažu rudari, seče srcem i sa dubokim poštovanjem. Kao i u rudarskom pozivu, i u ovom svetom činu presudni su zajedništvo, međusobno poštovanje i vera da se svaki posao obavlja časno i s dobrim namerama. Kada je hrast položen prema starom pravoslavnom običaju, šumom je odjeknula srdačna čestitka:

„Srećno Badnje jutro!“



Noseći ponosno badnjak ka svojoj rudarskoj zgradi, rudari rudnika Čukaru Peki još jednom su podsetili na simboliku svog plemenitog poziva i vrednosti koje ga prate — poštovanje rada i rudarske profesije, ali i čuvanja vere i tradicije, na ljubav prema porodici i snagu, istrajnost i neraskidivo zajedništvo u rudarskom kolektivu, jer misli i dela ovih hrabrih i časnih ljudi, i pod zemljom i na površini, duboko su ukorenjeni u tradiciji, porodičnim vrednostima i međusobnom poverenju.





Dolazeći kao poruka mira, nade i novog početka, badnjak je podsetio da se i u najhladnijim zimskim danima prava toplina rađa iz ljudske sloge i zajedništva.





Uz iskrene želje rudara rudnika Čukaru Peki, neka vam Badnji dan donese mir, toplinu doma i radost u krugu najmilijih, uz zdravlje i slogu.



