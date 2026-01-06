Slušaj vest

Republički fond za zdravstveno osiguranje obaveštava javnost da nisu tačni navodi pojedinih medija da zdravstvenim ustanovama nedostaju infuzioni rastvori i naglašava da je preduzeo neophodne mere iz svoje nadležnosti kako bi se lečenje pacijenata obavljalo neometano.

Zahvaljujući hitnom uvozu infuzionih rastvora koji je sproveo Republički fond za zdravstveno osiguranje, obezbeđeno je snabdevanje bolnica i domova zdravlja koje je bilo otežano zbog tehničkih problema proizvođača, kompanije Hemofarm.

Prema propisima, RFZO može da pokrene postupak hitne nabavke tek kada nas proizvođač, odnosno dobavljač, obavesti da nije u mogućnosti da isporuči ugovorene količine, što je Fond u ovom slučaju i učinio odmah po dobijanju obaveštenja od strane Hemofarma.

Kada je reč o snabdevanju apoteka, one samostalno nabavljaju rastvore i raspoloživost rastvora u apotekama nije u ingerencijama RFZO.

