Zahvaljujući izuzetnom i neprekidnom angažovanju ekipa Elektrodistribucije Srbije (EDS), sanirana je velika većina kvarova na distributinoj mreži na prostoru Zapadne Srbije, tako da je broj korisnika bez električne energije u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu sveden na 10.000, saopštio je večeras EDS.

U saopštenju se navodi da su kvarovi bili posledica elementarne nepogode - velike snežne oluje, praćene obilnim, vlažnim i teškim snegom, a da je na terenu na prostoru Zapadne Srbije bilo 120 ekipa EDS-a.

Sneg napravio haos u Zapadnoj Srbiji Foto: EPS/Radenko Živković

EDS podseća da je snežno nevreme, praćeno obilnim i teškim snegom i vetrom obaralo stabla drveća na kablove i stubove distributivne mreže, posebno u brdsko-planinskim krajevima Zapadne Srbije, i tu štetu nije bilo moguće ni preduprediti ni sprečiti.