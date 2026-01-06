Slušaj vest

Na svoju dedovinu u selu Ivanju vratila se pre skoro četvrt veka. Gorštaci su je nazvali Vila sa Radana. Zorica Arsić postala je oslonac malobrojnim meštanima koji su ostali ovde da žive, kao medicinska sestra pružala pomoć svima, počela je uspešno da se bavi seoskim turizmom. A onda joj se februara prošle godine život promenio u trenutku. Neobjašnjivo kako kaže iz kamina je pokuljala vatra i njen dom je izgoreo do temelja.

"Hvala Bogu za na zdravlju"

„U sekundi odjedanput nemaš ništa. Vazduh koji dišem to mi je dovoljno. Ne treba mi drugo, vazduh, voda, zdrava hrana šta drugo za zdrav život. Hvala Bogu što mi je zdravlje dao. Zdrava sam“, kaže Zorica Arsić iz Ivanja.

I kada bi mnogi i zbog mnogo manjih životnih nevolja odustali, vratili se u grad i komfor koji pruža gradska sredina Zorica ne bi bila to što jeste da nije odlučila da ostane ovde gde su joj koreni. Krenula je iz početka. Zimu je dočekala u garaži.

„Za stolariju sam uzela 440.000, podigla sam kredit. Tu stolariju, šporet, frižider. Krov prokišnjava, samo je ploča stavljena nisam mogla krov da stavim. Nemam kupatilo, leti mi je bilo lakše. Evo sad godinu dana plastična kadica i to je“, obajšnjava Zorica.

U teškim situacijama ljudi pokazuju svoj karakter. Da bi koliko toliko opremila unutrašnjost garaže pomogli su joj prijatelji ljudi dobre volje jer ona je bila tu za svakog putnika namernika, a dobro se dobrim vraća.

Pomogli joj ljudi dobre volje

„Hvala ljudima dobre volje i srećna sam što ih imama neću da nabrajam da nekog ne uvredim. Prvo koje sam dobila to je Ana Nikolić iz Bojnika koja živi u Nišu, otac Dragan. Dete je došlo donelo mi nešto hrane i obuće, jer ja sam izašla, nisam imala šta drugo da obučem“, kaže Zorica.

Vila sa Radana rođena je na Božić. To je svakako za nju posebna simbolika. Zato kako kaže ima nepresušnu, energiju, nosi u sebi veru koja joj daje snagu, ljubav zbog koje je istrajna i zbog koje nikad ne odustaje. I zato ne treba sumnjati da će Zorica obnoviti svoju dedovinu. „To sam ja popela sam se na vrh planine. To sam ja, mnogo sam jaka žena. Izdržaću", veruje Zorica.