Sa ustaničkog brda Ljubić na Badnje veče i ove godina poslata je veličanstvena slika. Nekoliko stotina vernika prisustvalo je paljenju badnjaka ispred crkve Svetog Lazara, i stari i mladi a raduje činjenica da sve više mališana dolazi na ovaj lepi događaj. To je samo još jedan dokaz više da prave vrednosti i stari običaji još uvek imaju ključno mesto među srpskim narodom.

- Paljenje badnjaka na Ljubić brdu uvek je nezaboravan doživljaj, moja deca takođe obožavaju da idu sa mnom. Na stotine ljudi došlo je da prisustvuje ovom prelepom činu, i na neki način ugradi delić sebe u celu atmosferu. Mnogi od nas su otkinuli po jednu svetu grančcicu, dok su drugi nalagali da plamen bude još veći, ovo stvarno treba doživeti - kaže Marija Simić za agenciju RINA.

Ono što je dodatno doprinelo jedinstvenom doživljaju svakako je i sam položaj crkve Svetog Lazara na Ljubiću jer sa brda puca veličanstven pogled na grad na Moravi.

Sveštenici su vernike pozvali na jedinstvo, slogu i da najuzvišeniji cilj u ovo teško vreme bude očuvanje porodice.