U Novom Sadu večeras su na više lokacija zapaljeni badnjaci. Građani u miru, slozi i humanosti dočekuju Božić, uz vatromet i pomoć beskućnicima.
Tradicionalno paljenje badnjaka u Novom Sadu: Novosađani u slozi i humanosti dočekuju Božić (VIDEO)
U Novom Sadu na više mesta tradicionalno su večeras oko 17 časova upaljeni badnjaci. Novosađani u miru i slozi dočekuju Božić.
Nebo je ukrasio svečani vatromet koji je dodatno uneo radost među okupljene.
Paljenje badnjaka u Novom Sadu: Građani u slozi i humanosti dočekuju Božić Foto: T.M.
Paljenje badnjaka simbolizuje toplinu doma, novi početak i porodično zajedništvo. Komšije su se spontano okupile, donosile hranu i piće, deleći ono što imaju jedni s drugima.
Ono što je unelo posebnu radost večeri jeste humanost…. nahranjeni su i beskućnici, kako bi i oni osetili duh praznika i pripadnost zajednici.
