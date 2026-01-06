Slušaj vest

U Novom Sadu na više mesta tradicionalno su večeras oko 17 časova upaljeni badnjaci. Novosađani u miru i slozi dočekuju Božić.

Nebo je ukrasio svečani vatromet koji je dodatno uneo radost među okupljene.

1/4 Vidi galeriju Paljenje badnjaka u Novom Sadu: Građani u slozi i humanosti dočekuju Božić Foto: T.M.

Paljenje badnjaka simbolizuje toplinu doma, novi početak i porodično zajedništvo. Komšije su se spontano okupile, donosile hranu i piće, deleći ono što imaju jedni s drugima.

Paljenje badnjaka u Novom Sadu Izvor: Kurir/T.M.

Ono što je unelo posebnu radost večeri jeste humanost…. nahranjeni su i beskućnici, kako bi i oni osetili duh praznika i pripadnost zajednici.