Ponoćna liturgija u Hramu Svetog Save: Počela proslava Rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista - Božića
Ponoćnom liturgijom u pravoslavnim hramovima počela je proslava Rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista - Božića, najradosnijeg hrišćanskog praznika.
Najviše vernika tradicionalno se okupilo u Hramu Svetog Save na Vračaru.
Božićnu liturgiju služi vikar patrijarha srpskog Porfirija, preosvećeni episkop hvostanski Aleksej, uz sasluženje brojnog sveštenstva.
Božić je praznik svetosti, porodične tradicije, ljubavi i mira, praćen bogatim običajima poput unošenja badnjaka, pečenja pečenice, česnice, i okupljanja u duhu hrišćanske radosti i obnove u slavu Hristovog rođenja.
Proslava BoŽića biće nastavljena jutarnjim liturgijama u svim pravoslavnim hramovima, na kojima će biti pročitana praznična poslanica patrijarha Porfirija i arhijereja SPC.
