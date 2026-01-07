Slušaj vest

Ponoćnom liturgijom u pravoslavnim hramovima počela je proslava Rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista - Božića, najradosnijeg hrišćanskog praznika.

Najviše vernika tradicionalno se okupilo u Hramu Svetog Save na Vračaru.

Božićna liturgija u hramu Svetog Save Izvor: Kurir

Božićnu liturgiju služi vikar patrijarha srpskog Porfirija, preosvećeni episkop hvostanski Aleksej, uz sasluženje brojnog sveštenstva.

Vladika Aleksej
Foto: Kurir

Vladika Aleksej u hramu Svetog Save Izvor: Kurir

Božić je praznik svetosti, porodične tradicije, ljubavi i mira, praćen bogatim običajima poput unošenja badnjaka, pečenja pečenice, česnice, i okupljanja u duhu hrišćanske radosti i obnove u slavu Hristovog rođenja.

Hram Svetog Save uoči Božića Izvor: Kurir

Proslava BoŽića biće nastavljena jutarnjim liturgijama u svim pravoslavnim hramovima, na kojima će biti pročitana praznična poslanica patrijarha Porfirija i arhijereja SPC.

